Роспотребнадзор предлагает перевести часть работающих белгородцев на удалёнку

Сейчас, возможно, будут вноситься изменения в постановление. Завтра [2 февраля] у нас пройдёт очередное заседание нашего антиковидного штаба. А вообще в адрес работодателей мы такие предложения уже направили. Часть из них поддержали эту инициативу. Это нужно делать, потому что вы видите, какая у нас сегодня высокая инфицированность. Нужно сохранить наши рабочие кадры и трудовой потенциал.Елена Оглезнева