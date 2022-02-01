Роспотребнадзор предлагает перевести часть работающих белгородцев на удалёнку

По словам Елены Оглезневой, из-за роста заболеваемости работодатели должны перевести часть сотрудников на удалённую работу. Соответствующую инициативу Роспотребнадзор уже направил правительству региона.
Сейчас, возможно, будут вноситься изменения в постановление. Завтра [2 февраля] у нас пройдёт очередное заседание нашего антиковидного штаба. А вообще в адрес работодателей мы такие предложения уже направили. Часть из них поддержали эту инициативу. Это нужно делать, потому что вы видите, какая у нас сегодня высокая инфицированность. Нужно сохранить наши рабочие кадры и трудовой потенциал.Елена Оглезнева
Минтруд также рекомендует перевести часть сотрудников на удалённую работу и напоминает, что дистанционка — это не повод сокращать зарплаты. Число удалённых работников руководитель должен определить самостоятельно. Отметим, что в настоящий момент в удалённом режиме трудятся 3 млн жителей России.