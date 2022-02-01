Белгородки к 8 Марта могут выиграть автомобили

Городская администрация объявила конкурс «Признание». Основные требования к участницам: регистрация в Белгороде, возраст не младше 18 лет, наличие различных достижений.
Конкурс пройдёт в трёх номинациях. В первой — «Успешность» — участвовать могут достигшие профессионального роста женщины, которые внесли значительный вклад в развитие Белгорода и оказали позитивное влияние на формирование гражданского общества.
Вторая номинация называется «Материнское сердце». Она предусмотрена для женщин, усыновивших (удочеривших) и (или) взявших под опеку двоих и более детей. При этом у членов семьи участниц должны быть признанные достижения в сферах культуры, спорта, творчества.
«Активная молодость» — номинация для белгородок в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки должны подтвердить участие в молодёжной политике в минувшем году, иметь активную жизненную, социальную и общественную позицию и «высокие моральные качества», говорится в документе.
Заявки принимаются с 31 января по 18 февраля, их рассмотрит конкурсная комиссия. Затем — с 25 февраля по 3 марта — на сайте мэрии пройдёт голосование. Победительниц наградят в канун 8 Марта.
Женщины, которые займут первые места во всех трёх номинациях, получат автомобили. За второе и третье места предусмотрены премии в 114 943 и 57 471 рубль соответственно.