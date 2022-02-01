Белгородки к 8 Марта могут выиграть автомобили

Вторая номинация называется «Материнское сердце». Она предусмотрена для женщин, усыновивших (удочеривших) и (или) взявших под опеку двоих и более детей. При этом у членов семьи участниц должны быть признанные достижения в сферах культуры, спорта, творчества.