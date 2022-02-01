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Белгородки к 8 Марта могут выиграть автомобили

1 февраля 06:00
Фото: «Бел.Ру»
Мэрия проводит городской конкурс «Признание». Пройдёт он в трёх номинациях: «Успешность», «Материнское сердце» и «Активная молодость». Обладательницы первых мест получат машины. За вторые и третьи места предусмотрены премии в 114,9 тыс. и 57,5 тыс. рублей соответственно, следует из распоряжения.

Городская администрация объявила конкурс «Признание». Основные требования к участницам: регистрация в Белгороде, возраст не младше 18 лет, наличие различных достижений.

Конкурс пройдёт в трёх номинациях. В первой — «Успешность» — участвовать могут достигшие профессионального роста женщины, которые внесли значительный вклад в развитие Белгорода и оказали позитивное влияние на формирование гражданского общества.

Вторая номинация называется «Материнское сердце». Она предусмотрена для женщин, усыновивших (удочеривших) и (или) взявших под опеку двоих и более детей. При этом у членов семьи участниц должны быть признанные достижения в сферах культуры, спорта, творчества.

«Активная молодость» — номинация для белгородок в возрасте от 18 до 30 лет. Девушки должны подтвердить участие в молодёжной политике в минувшем году, иметь активную жизненную, социальную и общественную позицию и «высокие моральные качества», говорится в документе.

Заявки принимаются с 31 января по 18 февраля, их рассмотрит конкурсная комиссия. Затем — с 25 февраля по 3 марта — на сайте мэрии пройдёт голосование. Победительниц наградят в канун 8 Марта.

Женщины, которые займут первые места во всех трёх номинациях, получат автомобили. За второе и третье места предусмотрены премии в 114 943 и 57 471 рубль соответственно.

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