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Posted 29 декабря 2021, 05:46

Published 29 декабря 2021, 05:46

Modified 1 декабря, 08:01

Updated 1 декабря, 08:01

Белгородка выиграла в конкурсе на лучшее название программы поддержки бизнесменов

29 декабря 2021, 05:46
Сюжет
Конкурс
Проект назовут «Новые возможности». Всего на конкурс поступило около 1000 предложений, сообщил губернатор в соцсети.

Региональная программа поддержки предпринимателей будет называться «Новые возможности». Имя для нового проекта придумала жительница Белгорода Анна Скачкова, отметил глава региона Вячеслав Гладков в соцсети.

Лучшее название определила конкурсная комиссия из региональных чиновников и руководителей организаций по поддержке бизнеса. Всего на конкурс поступило около 1000 предложений.

Как отмечалось ранее, победитель должен получить Apple iPad.

Сама программа поддержки бизнесменов стартует в январе 2022 года. Она позволит амбициозным и предприимчивым белгородцам самореализоваться в бизнесе. Помогать на первоначальных этапах будет правительство Белгородской области.

Надеюсь, что программа будет успешной, а реализуемые меры поддержки помогут создать новый бизнес или поддержать уже существующий. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

#Новости#Общество#Белгородская область#Конкурс#Губернатор#Бизнес#Предпринимательство#Вячеслав Гладков
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