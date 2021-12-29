Белгородка выиграла в конкурсе на лучшее название программы поддержки бизнесменов

Posted 29 декабря 2021, 05:46
Published 29 декабря 2021, 05:46
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
Региональная программа поддержки предпринимателей будет называться «Новые возможности». Имя для нового проекта придумала жительница Белгорода Анна Скачкова, отметил глава региона Вячеслав Гладков в соцсети.
Лучшее название определила конкурсная комиссия из региональных чиновников и руководителей организаций по поддержке бизнеса. Всего на конкурс поступило около 1000 предложений.
Как отмечалось ранее, победитель должен получить Apple iPad.
Сама программа поддержки бизнесменов стартует в январе 2022 года. Она позволит амбициозным и предприимчивым белгородцам самореализоваться в бизнесе. Помогать на первоначальных этапах будет правительство Белгородской области.
Надеюсь, что программа будет успешной, а реализуемые меры поддержки помогут создать новый бизнес или поддержать уже существующий. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области