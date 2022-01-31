bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января 2022, 10:12

Published 31 января 2022, 10:12

Modified 1 декабря, 08:28

Updated 1 декабря, 08:28

Гладков предложил белгородским коммунальщикам работать в три смены

31 января 2022, 10:12
Сюжет
Губернатор
От жителей Белгородской области не прекращают поступать жалобы на некачественную уборку снега и наледи. Губернатор хочет лично проверить загруженность техники в непогоду.

На оперсовещании регионального правительства 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что даже после обновления парка коммунальной техники жители региона не прекращают жаловаться на качество уборки улиц и дорог.

Глава региона отметил, что управляющие организации и коммунальщики устраняют последствия непогоды по специально разработанным регламентам. Однако даже такой подход порой не устраивает белгородцев. В связи с этим Гладков намерен лично проверить загруженность коммунальной техники в период плохой погоды.

Снег выпал, и мы должны переходить на двух- или трёхсменную работу. Одна единица транспорта на троих водителей. Это абсолютно очевидный, понятный и правильный подход, который используют все коммерческие организации. У нас иногда есть один водитель, который один день работает и два отдыхает. Его сажают на новый трактор, которой потом 4/5 рабочего времени простаивает в боксе. Вячеслав Гладков

Стоит отметить, что отслеживать загруженность коммунальных машин можно по интерактивной карте. На ней в режиме реального времени отображается число работающей техники и её местоположение.

Интерактивная карта по контролю за уборкой снега заработала в Белгородской области
Узнать подробнее

Если говорить о масштабах обновления автопарка, то в 2021 году область получила 624 единицы коммунальной техники примерно на 1,38 млрд рублей. В 2022-м регион должен закупить ещё 371 машину.

Техника поступает в область из Подмосковья, Кургана, Ростова-на-Дону, Белгорода, Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленской и Оренбургской областей.

Между тем, в мэрии Белгорода срочно ищут водителей категорий С и трактористов. Им обещают зарплату от 35 до 75 тысяч рублей, а также стимулирующие выплаты. Всего муниципалитет в минувшем году получил 66 коммунальных машин.

#Новости#Белгородская область#Экономика#Губернатор#Эксклюзив#Уборка снега#Вячеслав Гладков#Коммунальная техника
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика