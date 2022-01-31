Гладков предложил белгородским коммунальщикам работать в три смены

Posted 31 января 2022, 10:12
Published 31 января 2022, 10:12
Modified 1 декабря, 08:28
Updated 1 декабря, 08:28
На оперсовещании регионального правительства 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что даже после обновления парка коммунальной техники жители региона не прекращают жаловаться на качество уборки улиц и дорог.
Глава региона отметил, что управляющие организации и коммунальщики устраняют последствия непогоды по специально разработанным регламентам. Однако даже такой подход порой не устраивает белгородцев. В связи с этим Гладков намерен лично проверить загруженность коммунальной техники в период плохой погоды.
Снег выпал, и мы должны переходить на двух- или трёхсменную работу. Одна единица транспорта на троих водителей. Это абсолютно очевидный, понятный и правильный подход, который используют все коммерческие организации. У нас иногда есть один водитель, который один день работает и два отдыхает. Его сажают на новый трактор, которой потом 4/5 рабочего времени простаивает в боксе. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что отслеживать загруженность коммунальных машин можно по интерактивной карте. На ней в режиме реального времени отображается число работающей техники и её местоположение.
Если говорить о масштабах обновления автопарка, то в 2021 году область получила 624 единицы коммунальной техники примерно на 1,38 млрд рублей. В 2022-м регион должен закупить ещё 371 машину.
Техника поступает в область из Подмосковья, Кургана, Ростова-на-Дону, Белгорода, Татарстана, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленской и Оренбургской областей.
Между тем, в мэрии Белгорода срочно ищут водителей категорий С и трактористов. Им обещают зарплату от 35 до 75 тысяч рублей, а также стимулирующие выплаты. Всего муниципалитет в минувшем году получил 66 коммунальных машин.