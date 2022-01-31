Гладков предложил белгородским коммунальщикам работать в три смены

Снег выпал, и мы должны переходить на двух- или трёхсменную работу. Одна единица транспорта на троих водителей. Это абсолютно очевидный, понятный и правильный подход, который используют все коммерческие организации. У нас иногда есть один водитель, который один день работает и два отдыхает. Его сажают на новый трактор, которой потом 4/5 рабочего времени простаивает в боксе. Вячеслав Гладков