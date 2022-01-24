Интерактивная карта по контролю за уборкой снега заработала в Белгородской области

Нам важен 100%-ный охват работы муниципальной техники. Мы потратили огромные деньги на её приобретение. Мне нужно, чтобы она не стояла в гаражах и на улице. Она должна работать с максимальной эффективностью на улицах и дорогах. Задача стоит простая — в плохие погодные условия должна быть организована трёхсменная работа на всех участках. Загрузка техники должна быть максимальной. Вячеслав Гладков