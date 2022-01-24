Интерактивная карта по контролю за уборкой снега заработала в Белгородской области

На оперсовещании 24 января первый вице-губернатор Евгений Мирошников представил интерактивную карту по контролю работы коммунальной техники. Сервис отображает местоположение и число машин, которые задействованы в уборке улиц. Также на карте можно увидеть количество очищенных километров дорог.
Чиновник отметил, что для качественной работы интерактивной карты важна исправность системы ГЛОНАСС, которая установлена в коммунальной технике. Так, если у машины не будет работать датчик, то её будут видеть как нефункционирующую.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о проверке работы коммунальной техники по интерактивной карте после непогоды. В 2021 году регион потратил 1,3 млрд рублей на закупку специальных машин для уборки.
Нам важен 100%-ный охват работы муниципальной техники. Мы потратили огромные деньги на её приобретение. Мне нужно, чтобы она не стояла в гаражах и на улице. Она должна работать с максимальной эффективностью на улицах и дорогах. Задача стоит простая — в плохие погодные условия должна быть организована трёхсменная работа на всех участках. Загрузка техники должна быть максимальной. Вячеслав Гладков
Сама интерактивная карта, как отметил губернатор, нужна для того, люди видели эффективность работы муниципальной и региональной власти.
Что касается обновления коммунальной техники, то власти начали эту работу летом прошлого года. Причиной для такого решения стало отсутствие спецмашин в районах региона. Чиновники просили у аграриев тракторы и грейдеры для уборки.
Позже чиновники отмечали, что на закупку машин направят более 1,7 млрд рублей. Однако позже выяснилось, что у производителей нет такого количества техники, какое хочет получить регион.