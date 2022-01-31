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Posted 31 января 2022, 09:25

Published 31 января 2022, 09:25

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Дистанционное обучение не планируют вводить в школах Белгородской области

31 января 2022, 09:25
Сюжет
Губернатор
По мнению губернатора, система образования и так пострадала из-за коронавируса. Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, то решения по ограничениям будут принимать точечно по каждому учебному заведению.

На оперсовещании 31 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал идею введения дистанционного обучения в школах региона на фоне резкого роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

По словам губернатора, только в случае, если заболеваемость инфекцией превысит 20% от общей численности школы, детей могут перевести на дистанционное обучение. Такие же правила распространяются и на муниципалитеты.

Мы не планируем переноса четверти, дополнительных каникул, закрытия школ, перевода на удалёнку. За последние два года система образования и так понесла на себе большое бремя всех последствий ковида. Меры будут приниматься, исходя из эпидситуации в одном конкретном классе, школе или муниципальном образовании. Вячеслав Гладков

Также по поручению Гладкова в 10 районах и горокругах проверили соблюдение противоэпидемических мер в школах. По данным руководителя администрации губернатора Ивана Будлова, во всех проверенных школах региона соблюдается «утренний фильтр» — измеряется температура и детей обеспечивают дезинфицирующими средствами. Не игнорируют педагоги и масочный режим. Также в некоторых школах ведутся журналы учёта температуры сотрудников.

Вопросы возникли только к учебному заведению в селе Песчанка Старооскольского горокруга. На момент проверки термометрия не проводилась, а масочный режим не соблюдался.

Напомним, власти уже заявляли об отсутствии планов вводить дистанционку. В региональном управлении Роспотребнадзора считают, что для таких мер нет оснований. Тем не менее учатся удалённо сейчас 6,2% школьников, или 399 классов.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Школы#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Дистанционное обучение
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