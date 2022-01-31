Дистанционное обучение не планируют вводить в школах Белгородской области

Мы не планируем переноса четверти, дополнительных каникул, закрытия школ, перевода на удалёнку. За последние два года система образования и так понесла на себе большое бремя всех последствий ковида. Меры будут приниматься, исходя из эпидситуации в одном конкретном классе, школе или муниципальном образовании. Вячеслав Гладков