По каким улицам Белгорода в 2022 году отремонтируют дороги: в плане — 14 участков

Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновят 12,9 км улично-дорожной сети, в том числе участок проезжей части по ул. Молодёжной, Ломоносова, Калинина, бульвару Юности и др.

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