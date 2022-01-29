По каким улицам Белгорода в 2022 году отремонтируют дороги: в плане — 14 участков

В Белгороде отремонтируют 14 участков автодорог: обновят дорожное покрытие и разметку, установят знаки, заменят бордюры. На это в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 199,7 млн рублей. В список попали следующие участки:
Всего обновят 12,9 км дорог. Начать работы, учитывая погодные условия, планируют в конце марта. С подрядчиком уже определились, выбрав его через электронный аукцион.
Напомним, что, судя по опросу ВЦИОМ, Белгородская область вошла в список лидеров по удовлетворённости качеством дорог: 61% жителей региона довольны их состоянием.