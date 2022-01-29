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По каким улицам Белгорода в 2022 году отремонтируют дороги: в плане — 14 участков

29 января 09:00
Фото: Бел.Ру
Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновят 12,9 км улично-дорожной сети, в том числе участок проезжей части по ул. Молодёжной, Ломоносова, Калинина, бульвару Юности и др.

В Белгороде отремонтируют 14 участков автодорог: обновят дорожное покрытие и разметку, установят знаки, заменят бордюры. На это в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделили 199,7 млн рублей. В список попали следующие участки:

  • ул. Железнодорожная от пр. Ватутина до ул. Донецкой;
  • ул. Белинского;
  • ул. Молодёжная;
  • бул. Народный от Стадиона до ул. Свободной;
  • ул. 3-го Интернационала от ул. Николая Чумичова до ул. Калинина;
  • автодорога по ул. К. Заслонова, 177-191к2;
  • автодорога от ул. Волчанской до ул. Дальняя Тихая;
  • ул. Красносельская от ул. 3-я Шоссейная до ул. Кутузова;
  • ул. Куйбышева;
  • бул. Юности от ул. Будённого до ул. Есенина;
  • автодорога от транспортной развязки на ул. Студенческой до границы города;
  • ул. Ломоносова
  • ул. Хихлушки
  • ул. Маяковского от ул. Попова до ул. Николая Чумичова

Всего обновят 12,9 км дорог. Начать работы, учитывая погодные условия, планируют в конце марта. С подрядчиком уже определились, выбрав его через электронный аукцион.

Напомним, что, судя по опросу ВЦИОМ, Белгородская область вошла в список лидеров по удовлетворённости качеством дорог: 61% жителей региона довольны их состоянием.

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