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В Старом Осколе прокуратура добивается закрытия опасного здания

27 января 14:24
Фото: Яндекс.Карты
Нежилое здание не используется в течение длительного времени, само строение разрушается. Однако туда могут зайти посторонние лица, подвергая себя опасности. Закрытия объекта добиваются в судебном порядке, сообщает ведомство.

Прокуратура в судебном порядке добивается консервации объекта недвижимости. Разрушающееся строение представляет опасность для людей, поскольку на территорию могут проникнуть посторонние лица, в том числе и несовершеннолетние.

Недостроенный объект находится в незаконсервированном состоянии. Недвижимое имущество на улице Комсомольской, 46 закреплено за ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности».

Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника провести консервацию объекта. В отношении администрации городского округа внесли представление в связи с тем, что власти муниципалитета не обращались в суд с аналогичным иском.

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