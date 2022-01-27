В Старом Осколе прокуратура добивается закрытия опасного здания

Прокуратура в судебном порядке добивается консервации объекта недвижимости. Разрушающееся строение представляет опасность для людей, поскольку на территорию могут проникнуть посторонние лица, в том числе и несовершеннолетние.
Недостроенный объект находится в незаконсервированном состоянии. Недвижимое имущество на улице Комсомольской, 46 закреплено за ФГУП «Дирекция по инвестиционной деятельности».
Прокуратура обратилась в суд, чтобы обязать собственника провести консервацию объекта. В отношении администрации городского округа внесли представление в связи с тем, что власти муниципалитета не обращались в суд с аналогичным иском.