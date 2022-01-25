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Родственники белгородцев со спинальной мышечной атрофией вышли на одиночные пикеты

25 января 09:28
Фото: "Фонарь"
Их провели родственники людей, которым необходимо дорогостоящее лечение от спинальной мышечной атрофии. С плакатами в центре города замечены две женщины.

Возле здания правительства Белгородской области прошли одиночные пикеты. С плакатами стояли две женщины — родственники людей, которым требуется лечение от спинальной мышечной атрофии. Фотографии с места пикета опубликовал «Фонарь».

На одном из плакатов с надписью «помогите спасти сына» есть информация о Григории Прутове. 32-летний белгородец был участником проекта «Бел.Ру» «Безграничные возможности».

У мужчины спинальная мышечная атрофия. Однако это не мешает ему вести YouTube-каналы с большим количеством подписчиков, делиться опытом лечения болезни и поддерживать людей с ОВЗ.

Участницы пикета требовали внести спинальную мышечную атрофию в список высокозатратных нозологий и лечить больных без возрастных ограничений.

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