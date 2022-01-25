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На прошлой неделе от коронавируса привились 10 тысяч белгородцев

25 января 11:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
По словам министра здравоохранения Белгородской области Андрея Иконникова, в регионе значительно возросло число желающих вакцинироваться.

Как сообщил во время брифинга 25 января глава регионального минздрава Андрей Иконников, на минувшей неделе, с 17 по 23 января, первым компонентом вакцины от ковида привились 10 тыс. человек. За неделю до этого вакцинировались только 7 тыс. человек.

Количество желающих привиться стало больше, видим рост. На три тысячи мы увидели рост. Ревакцинированных также стало гораздо больше. 20 тыс. человек за предыдущую неделю привились, а неделей ранее — 15 тыс. человек.Андрей Иконников

По словам Иконникова, первым компонентом вакцины от коронавируса в Белгородской области иммунизировались больше 1 млн человек, полностью завершили вакцинацию 953 тыс. человек.

Также чиновник подчеркнул, что в области роста госпитализированных с ковидом пока не наблюдается: «Находимся примерно в тех же цифрах». Отметим, что в настоящий момент в Белгородской области госпитализированы 886 человек.

Стоит также отметить, что в медицинские учреждения региона поступило 720 доз детской вакцины от коронавируса. Плана по вакцинации детей нет, прививать будут по желанию детей и родителей.

14-летний сын главы белгородского минздрава будет прививаться от коронавируса
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