На прошлой неделе от коронавируса привились 10 тысяч белгородцев

Как сообщил во время брифинга 25 января глава регионального минздрава Андрей Иконников, на минувшей неделе, с 17 по 23 января, первым компонентом вакцины от ковида привились 10 тыс. человек. За неделю до этого вакцинировались только 7 тыс. человек.