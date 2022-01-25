Помимо этого, власти региона выделили 124 млн рублей на лекарства. Запасов лекарств от коронавируса хватит на месяц. Также в правительстве намерены увеличить количество операторов в кол-центрах и бригады медиков. При увеличении вызовов в два раза добавят ещё 36 бригад — с 98 до 134. Если число вызовов увеличится в четыре раза, то бригад будет 252. Кроме того, амбулаторный центр в поликлинике № 6 так и продолжит работать с ковидными пациентами.