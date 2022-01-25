Штамм «омикрон» впервые был обнаружен в ноябре 2021 года в Ботсване и Южно-Африканской Республике. Этот штамм отличается большим числом мутаций. Согласно данным ВОЗ, при заражении омикрон-штаммом болезнь протекает в лёгкой форме.
К симптомам нового штамма коронавируса относят утомляемость, температуру до 38 градусов, головную боль, кашель и снижение аппетита, а также одышку. Потеря обоняния и вкуса проявляются реже. Есть вероятность, что люди даже могут перепутать этот вид коронавируса с обычными респираторными заболеваниями.
Также эксперты отмечают, что у омикрона, в отличие от предыдущих штаммов, маленький инкубационный период. Он длится три-пять дней после контакта с заражённым.
По словам руководителя белгородского Роспотребнадзора Елены Оглезневой, заразность омикрона в 3–4 раза выше, чем у ранее зарегистрированных штаммов. Также Оглезнева подчёркивала, что под угрозой заражения в основном находятся непривитые, люди с хроническими заболеваниями и те, кто ни разу не болел ковидом.
Методы лечения омикрона не отличаются от лечения предыдущих штаммов.
Омикрон-штамм проник в Бельгию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Великобританию, США и Гонконг за считанные дни. В конце 2021 года число заражений в Великобритании превышало 100 тыс. в сутки. Многим странам даже пришлось приостановить авиаперелёты с африканскими странами.
В настоящий момент в Европе волна заражений уже идёт на спад, а вот в России всё только начинается.
По состоянию на 23 января штамм «омикрон» выявили в 64 регионах России. Растёт количество повторных случаев заражения вирусом. Риск повторно заразиться коронавирусом вырос в 5–10 раз.
С учётом распространения нового штамма в России пришлось перестроить систему здравоохранения. По всей стране увеличили объёмы тестирования. Перед учёными стал вопрос: смогут ли существующие российские вакцины защитить население от омикрона? Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра им. Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, вакцину «Спутник V» не нужно модифицировать под новый штамм коронавируса, вакцина способна действовать на разные штаммы.
Как отмечают эксперты, пик заболеваемости в России ожидается в середине февраля, а вот в Москве это может произойти на несколько недель раньше.
По состоянию на 24 января случаев заражения новым штаммом «омикрон» в Белгородской области не зарегистрировано. Однако в Черноземье омикрон уже завезли. 13 января стало известно, что новый вариант вируса обнаружили у двух жителей Орловской области и одного жителя Воронежской области. Заражённых и контактных с ними лиц изолировали.
Отметим, что в Воронежской области инфицированной новым штаммом оказалась студентка, которая в конце прошлого года приехала из Бурунди. В Орловской области заражённые вернулись из Нигерии.
Завоз омикрона в Белгородскую область — дело времени. Региональные власти уже сейчас готовятся к наплыву больных. Так, в Белгородской области для больных новым штаммом в стационарах на 20% увеличат число ковид-коек. Глава регионального минздрава Андрей Иконников считает, что при появлении в области инфицированных новым штаммом увеличится нагрузка на амбулаторное звено. Лечить заражённых омикроном будут в тех же ковидных госпиталях, что и других пациентов. Иконников подчёркивает, что этот штамм легче, но намного заразнее.
Помимо этого, власти региона выделили 124 млн рублей на лекарства. Запасов лекарств от коронавируса хватит на месяц. Также в правительстве намерены увеличить количество операторов в кол-центрах и бригады медиков. При увеличении вызовов в два раза добавят ещё 36 бригад — с 98 до 134. Если число вызовов увеличится в четыре раза, то бригад будет 252. Кроме того, амбулаторный центр в поликлинике № 6 так и продолжит работать с ковидными пациентами.
Ежедневно около 600 положительных тестов направляют на исследование в Оболенск из Белгородской области, но омикрон среди них ещё не нашли.
Многие эксперты считают, что омикрон может быть «началом конца пандемии». К примеру, Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, считает, что после быстрого заражения населения омикроном у людей сформируется глобальный иммунитет.
Специалисты также отмечают, что болезнь уже отличается от той, которая была вначале. Она уже не такая опасная, однако вирус стал передаваться быстрее.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире РБК заявил, что пандемия должна закончиться к осени 2022 года.