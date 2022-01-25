120 рублей в день будет стоить детский сад в Белгороде

Заместитель мэра Белгорода по социальной политике и образованию Андрей Мухартов сообщил о подорожании питания в детских садах. Теперь с 1 февраля родителям придётся платить по 120 рублей в день, а не по 100, как это было в 2019, 2020 и 2021 годах.
Причиной повышения цен на детсад стал рост цен на продукты питания. Правительство Белгородской области постановлением от 17 января установило, что максимальный размер родительской платы не должен превышать 2760 рублей в месяц.
Чиновник отметил, что раньше 100 рублей в день хватало не только на обеспечение едой детей, но и на покрытие хозяйственно-бытовых нужд. Цены на продукты утверждает комиссия по госрегулированию цен и тарифов региона. По данным Мухартова, сумма родительской платы уже приближается к 134 рублям в день, но пока власти могут закупать ингредиенты по 120 рублей в день. На эти деньги дети продолжат получать пятиразовое питание.
Что касается цен на продукты, то Мухартов представил сравнение стоимости продуктов в 2019 и 2021 годах.
Каждый из нас ходит в магазин и видит цены. Мы просим родителей с пониманием отнестись к увеличению платы за детский сад. Андрей Мухартов
Стоит отметить, что родители могут получать компенсационные выплаты. Они рассчитываются от средней суммы платы по региону, а именно 1900 рублей. Так, за первого ребёнка можно получить 20% на первого ребёнка (26,8 рубля в день), 50% — на второго (67 рублей в день), 70% — на третьего (93,8 рубля в день). По крайней мере, такие данные приводит мэрия в своём Telegram-канале.
Бюджетное финансирование обеспечения пятиразовым питанием детей с ОВЗ, сирот и несовершеннолетних из многодетных семей сохранится. Сейчас за присмотр и уход в детсадах не платят 846 родителей.
Если говорить о других городах, то в Курске один день в детсаду стоит 160 рублей в день, в Воронеже — 145 рублей, в Смоленске — 167 рублей, а во Владимире — 168 рублей.
Между тем, в регионе отмечается рост цен на борщевой набор. Средняя стоимость овощей на конец декабря 2021 года составляла около 150 рублей. Потребность населения в плодовых была удовлетворена на 74,5%.
Килограмм картофеля в среднем оценивался в 40 рублей, капусты — 45 рублей, репчатого лука — почти 27 рублей, моркови — 36 рублей.
Если сравнивать с августом прошлого года, то всего за четыре месяца цены на овощи подскочили на 10 рублей 10 копеек. Комментируя повышение стоимости продуктов, региональные чиновники отмечали, что рост возникает из-за затрат на их хранение.
Подорожать в этом году могут сладости, растительное масло и картофель. А вот мясные изделия вырасти в цене не должны.