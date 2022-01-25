120 рублей в день будет стоить детский сад в Белгороде

Чиновник отметил, что раньше 100 рублей в день хватало не только на обеспечение едой детей, но и на покрытие хозяйственно-бытовых нужд. Цены на продукты утверждает комиссия по госрегулированию цен и тарифов региона. По данным Мухартова, сумма родительской платы уже приближается к 134 рублям в день, но пока власти могут закупать ингредиенты по 120 рублей в день. На эти деньги дети продолжат получать пятиразовое питание.