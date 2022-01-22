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Сладости и растительное масло могут подорожать в России в 2022 году

22 января 08:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
«Новые известия» вместе с экспертами изучили статистику и представили список продуктов, которые подорожали по итогам прошлого года и могут вырасти в цене в году наступившем. Для того, чтобы отследить динамику, исследовали данные по декабрю 2020 года и ноябрю 2021 года.

Росстат ведёт мониторинг по 114 продуктам. В 2021 году подешевели только четыре представителя этого списка. Тем временем одни из лидеров по подорожанию — овощи из борщевого набора. Стоимость на продукты этой категории начала увеличиваться ещё в конце 2020 года.

Придётся ли экономить россиянам в 2022 году? Эксперты считают, что да. По прогнозу завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимира Климанова, стоимость сельхозпродукции не изменится. Связано это с высокой инфляцией на мировом уровне, увеличились цены на удобрения, стройматериалы, металл и продукцию машиностроения.

Есть риск подорожания кондитерских изделий. Например, отпускные цены на продукцию «Славянки» могут увеличиться до 18%. И это не единственный производитель, который предупредил торговые сети о подорожании своих товаров. В список попали ещё несколько компаний, в том числе Mondelez, «Объединённые кондитеры», Ferrero. Причина возможного подорожания — увеличение расходов на упаковку и сырьё.

Вырасти в цене могут даже сахар и растительное масло, хотя ранее в правительстве обещали сдерживать цены на эти продукты. Вместе с тем эксперты отмечают, что некоторые торговые сети, позиционирующие себя как продавцы товаров по низким ценам, пока реализуют продукты по себестоимости. Однако неизвестно, сколько они ещё смогут жертвовать прибылью.

Фермеры, в свою очередь, опасаются, что могут увеличиться цены на картофель — до 100 рублей за килограмм. В том числе проблемы могут возникнуть из-за того, что не решён вопрос с хранением и переработкой овощей.

Что касается ситуации с плодоовощной продукцией, то можно надеяться на эффект высокой базы, считает Владимир Климанов. Это значит, что продукты уже подорожали настолько, что в дальнейшем увеличение их стоимости не будет так сильно пугать.

Вместе с тем не должны взлететь в цене мясные продукты. Даже в 2021 году говядина, свинина и индейка не вошли в лидеры рейтинга наиболее подорожавших съедобных товаров.

Оптовые цены на мясо и птицу, по словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, начали снижаться с октября минувшего года. По прогнозу эксперта, стоимость мясных продуктов может даже уменьшиться в ближайшее время. Однако нельзя говорить о 100%-ной уверенности в том, что цены не будут расти: вспышки болезней животных и птиц — например, птичьего гриппа и АЧС — никто не отменял, как и трудности с обеспечением комбикормами.

А пока эксперты строят прогнозы по ценам, в издании напоминают о данных исследования, согласно которым 60,4% россиян тратят на еду половину доходов, а ещё 16% опрошенных — всю зарплату.

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