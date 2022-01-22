Оптовые цены на мясо и птицу, по словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, начали снижаться с октября минувшего года. По прогнозу эксперта, стоимость мясных продуктов может даже уменьшиться в ближайшее время. Однако нельзя говорить о 100%-ной уверенности в том, что цены не будут расти: вспышки болезней животных и птиц — например, птичьего гриппа и АЧС — никто не отменял, как и трудности с обеспечением комбикормами.