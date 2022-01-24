Жителям Белгородской области планируют повысить зарплату на 15%

Что касается повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, то, по мнению губернатора Гладкова, индексация за октябрь 2021 года и январь 2022-го была неравномерной. Чиновникам предложили диверсифицировать подход. Так, у одних категорий сотрудников есть нужда в серьёзном повышении зарплаты, а у других доход превышает среднюю оплату труда по области.