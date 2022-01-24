Жителям Белгородской области планируют повысить зарплату на 15%

На оперсовещании 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании комиссии, которая будет работать над повышением зарплат на 15% жителям Белгородской области.
Глава региона отметил, что лично встречался с руководителями крупных и средних предприятий по поводу повышения оплаты труда. Бизнесмены рассказывали губернатору об индексациях на 7%, 15% и 20%.
Комиссии начнут работать с февраля. При формировании стратегии и плана они должны провести мониторинг по субъектам экономической деятельности региона, запросить статистику у налоговой инспекции и пенсионного фонда.
Также глава региона отметил, что если у некоторых предпринимателей не будет возможности повысить людям зарплаты, то власти сформируют их в отдельные пулы, которым, возможно, будет оказана господдержка.
Что касается повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, то, по мнению губернатора Гладкова, индексация за октябрь 2021 года и январь 2022-го была неравномерной. Чиновникам предложили диверсифицировать подход. Так, у одних категорий сотрудников есть нужда в серьёзном повышении зарплаты, а у других доход превышает среднюю оплату труда по области.
Мне нужен стопроцентный охват. Мы не можем оставить человека в сложной ситуации без внимания. И там, где нет нашей прямой ответственности, с точки зрения подведомственных учреждений, то в рамках взаимодействия с частными формами собственности мы должны выстроить работу. Будем находить взаимопонимание. Вячеслав Гладков
Выполнить задачу по повышению зарплаты на 15% (ФОТ) должны по итогам 2022 года. Такое поручение дал глава региона.
Об увеличении зарплаты на 15% губернатор Вячеслав Гладков заявил на пресс-конференции 18 января. Тогда чиновник отметил, что увеличение коснётся средней оплаты труда в бюджетной сфере и в организациях, которые работают в регионе.
Напомним, в октябре 2021 года белгородским низкооплачиваемым бюджетникам повысили оплату труда на 20%. Повышенную зарплату начали получать нянечки, помощники воспитателей, водители школьных автобусов, дворники, а также вспомогательный и обслуживающий персонал.