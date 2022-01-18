Гладков: Хочу, чтобы средняя зарплата в Белгородской области поднялась хотя бы на 15%

«В образовании зарплата хорошего уровня в сравнении с другими регионами. Но внутри региона начинаем смотреть — и понимаем, что это, возможно, ещё более важная отрасль, потому что там дети. Будем плохо учить — у нас будущего нет», — отметил Гладков.