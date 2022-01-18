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Posted 18 января 2022, 13:58

Published 18 января 2022, 13:58

Modified 1 декабря, 08:47

Updated 1 декабря, 08:47

Гладков: Хочу, чтобы средняя зарплата в Белгородской области поднялась хотя бы на 15%

18 января 2022, 13:58
Сюжет
Зарплата
Губернатор региона на пресс-конференции рассказал, что ставит задачу повысить зарплату в регионе в 2022 году.

Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году ставит задачу повысить среднюю зарплату в Белгородской области хотя бы на 15%. Это касается и бюджетной сферы, и организаций, работающих в регионе.

По словам главы региона, в здравоохранении неоднородная система оплаты труда, серьёзная проблема с зарплатой для узких специалистов, чтобы проблема с кадрами не стала ещё серьёзнее, чем есть на сегодня.

«В образовании зарплата хорошего уровня в сравнении с другими регионами. Но внутри региона начинаем смотреть — и понимаем, что это, возможно, ещё более важная отрасль, потому что там дети. Будем плохо учить — у нас будущего нет», — отметил Гладков.

В то же время повысить зарплату невозможно без дополнительных поступлений в бюджет от налогов, без повышения ВРП, брать бюджетные кредиты для этого нельзя. Поэтому будут выстраивать диалог с бизнесом.

#Новости#Общество#Повышение#Зарплата#Губернатор#Вячеслав Гладков
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