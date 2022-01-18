Гладков: Хочу, чтобы средняя зарплата в Белгородской области поднялась хотя бы на 15%

Posted 18 января 2022, 13:58
Published 18 января 2022, 13:58
Modified 1 декабря, 08:47
Updated 1 декабря, 08:47
Вячеслав Гладков рассказал, что в этом году ставит задачу повысить среднюю зарплату в Белгородской области хотя бы на 15%. Это касается и бюджетной сферы, и организаций, работающих в регионе.
По словам главы региона, в здравоохранении неоднородная система оплаты труда, серьёзная проблема с зарплатой для узких специалистов, чтобы проблема с кадрами не стала ещё серьёзнее, чем есть на сегодня.
«В образовании зарплата хорошего уровня в сравнении с другими регионами. Но внутри региона начинаем смотреть — и понимаем, что это, возможно, ещё более важная отрасль, потому что там дети. Будем плохо учить — у нас будущего нет», — отметил Гладков.
В то же время повысить зарплату невозможно без дополнительных поступлений в бюджет от налогов, без повышения ВРП, брать бюджетные кредиты для этого нельзя. Поэтому будут выстраивать диалог с бизнесом.