В Белгороде девочка вылезла на козырёк балкона на 11-м этаже

На улице Губкина на 11-м этаже на козырьке балкона стояла девочка. Спасателям удалось снять ребёнка, сообщили очевидцы. На балконе она простояла больше получаса.
По некоторым данным, девочка залезла на козырёк после ссоры с мамой. Подтверждения этой информации пока нет. Расположена многоэтажка напротив Семейного рынка.
В МЧС «Бел.Ру» рассказали, что вызов к ним поступил в 16:15. На место прибыли спасатели части № 2, зашли в квартиру и помогли девочке выбраться с балкона.
Напомним, 22 января в Старом Осколе из окна выпал мужчина. Молодой человек получил травму позвоночника, но выжил. Упал пострадавший с высоты четвёртого этажа.