Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде девочка вылезла на козырёк балкона на 11-м этаже

24 января 14:41
Фото: телеграм-канал «ЧП регион 31»
Ребёнка с балкона сняли спасатели. Девочка стояла на высоте 11-го этажа. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «ЧП регион 31».

На улице Губкина на 11-м этаже на козырьке балкона стояла девочка. Спасателям удалось снять ребёнка, сообщили очевидцы. На балконе она простояла больше получаса.

По некоторым данным, девочка залезла на козырёк после ссоры с мамой. Подтверждения этой информации пока нет. Расположена многоэтажка напротив Семейного рынка.

В МЧС «Бел.Ру» рассказали, что вызов к ним поступил в 16:15. На место прибыли спасатели части № 2, зашли в квартиру и помогли девочке выбраться с балкона.

Напомним, 22 января в Старом Осколе из окна выпал мужчина. Молодой человек получил травму позвоночника, но выжил. Упал пострадавший с высоты четвёртого этажа.

Материалы по теме
Белгородцу сломали челюсть за песни на балконеБелгородец вытолкнул свою жену с балкона на третьем этаже
#Новости#Балкон#Губкина#Девочка#Фотофакт#Новости Белгорода#Наталья Корявых#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Сегодня, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Сегодня, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Сегодня, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Сегодня, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Сегодня, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Сегодня, 12:18