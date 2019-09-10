Белгородцу сломали челюсть за песни на балконе

Оказалось, что его возмутило поведение соседа: в районе двух часов дня тот пел на балконе своей квартиры, а просьбы не шуметь игнорировал. Тогда подозреваемый решил обеспечить спокойный сон своему ребёнку другим способом: поднялся в квартиру мужчины и нанёс ему несколько ударов кулаком по голове и в область живота.