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Posted 10 сентября 2019, 09:32

Published 10 сентября 2019, 09:32

Modified 20 августа 2024, 00:38

Updated 20 августа 2024, 00:38

Белгородцу сломали челюсть за песни на балконе

Белгородцу сломали челюсть за песни на балконе

10 сентября 2019, 09:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Драка
Обидчиком жителя областного центра оказался его сосед.

За помощью в поимке злоумышленника к полицейским обратился 55-летний мужчина – врачи диагностировали у него перелом челюсти и травмы брюшной полости. В ходе расследования инцидента был задержан ранее судимый 38-летний белгородец.

Оказалось, что его возмутило поведение соседа: в районе двух часов дня тот пел на балконе своей квартиры, а просьбы не шуметь игнорировал. Тогда подозреваемый решил обеспечить спокойный сон своему ребёнку другим способом: поднялся в квартиру мужчины и нанёс ему несколько ударов кулаком по голове и в область живота.

Врачи пришли к выводу, что здоровью 55-летнего пострадавшего причинён тяжкий вред. В отношении его обидчика возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет заключения.

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#Новости#Драка#Происшествия#Уголовное дело
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