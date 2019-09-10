Белгородцу сломали челюсть за песни на балконе

Posted 10 сентября 2019, 09:32
Published 10 сентября 2019, 09:32
Modified 20 августа 2024, 00:38
Updated 20 августа 2024, 00:38
За помощью в поимке злоумышленника к полицейским обратился 55-летний мужчина – врачи диагностировали у него перелом челюсти и травмы брюшной полости. В ходе расследования инцидента был задержан ранее судимый 38-летний белгородец.
Оказалось, что его возмутило поведение соседа: в районе двух часов дня тот пел на балконе своей квартиры, а просьбы не шуметь игнорировал. Тогда подозреваемый решил обеспечить спокойный сон своему ребёнку другим способом: поднялся в квартиру мужчины и нанёс ему несколько ударов кулаком по голове и в область живота.
Врачи пришли к выводу, что здоровью 55-летнего пострадавшего причинён тяжкий вред. В отношении его обидчика возбуждено уголовное дело, ему грозит до восьми лет заключения.