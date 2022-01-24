Белгородец потратил на ставки вклад саратовцев в «мясной бизнес»

Семья из Балаково Саратовской области попалась на удочку мошенника из Белгородской области. Аферист выдавал себя за бизнесмена и получил крупный денежный вклад от семейной пары. Большую часть денег белгородец потратил на ставки, пишут в издании.
Семья нашла объявление в интернете о том, что «успешный бизнесмен» ищет инвесторов для покупки и поставки мяса в другие регионы. Потерпевшие связались с мошенником и перечислили ему 1,1 млн рублей.
Белгородец для убедительности скачал из интернета изображение с якобы купленным мясом. Спустя некоторое время супруги связались с белгородцем и спросили о прибыли, тогда аферист честно признался, что ничего не делал.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Его задержали в Белгородской области. Как признался злоумышленник, 700 тыс. рублей он потратил на ставки. В итоге белгородец вернул паре потраченные деньги.