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Белгородец потратил на ставки вклад саратовцев в «мясной бизнес»

24 января 13:34
Фото: Бел.Ру
Житель региона выдал себя за бизнесмена и получил крупную сумму от семейной пары и Саратовской области. Об этом сообщает «СарИнформ».

Семья из Балаково Саратовской области попалась на удочку мошенника из Белгородской области. Аферист выдавал себя за бизнесмена и получил крупный денежный вклад от семейной пары. Большую часть денег белгородец потратил на ставки, пишут в издании.

Семья нашла объявление в интернете о том, что «успешный бизнесмен» ищет инвесторов для покупки и поставки мяса в другие регионы. Потерпевшие связались с мошенником и перечислили ему 1,1 млн рублей.

Белгородец для убедительности скачал из интернета изображение с якобы купленным мясом. Спустя некоторое время супруги связались с белгородцем и спросили о прибыли, тогда аферист честно признался, что ничего не делал.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его задержали в Белгородской области. Как признался злоумышленник, 700 тыс. рублей он потратил на ставки. В итоге белгородец вернул паре потраченные деньги.

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#Новости#Саратов#Мошенник#Белгородец#Криминал#Происшествия
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