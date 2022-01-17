Мошенник похитил у белгородской пенсионерки почти 1 млн рублей

Позже злоумышленник позвонил 76-летней пенсионерке ещё раз. Он выманил у пожилой белгородки ещё 600 тыс. рублей под тем же предлогом. В общей сложности аферист похитил у женщины 940 тыс. рублей — все её сбережения. Сейчас личность подозреваемого пытаются установить правоохранители.