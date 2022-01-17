Мошенник похитил у белгородской пенсионерки почти 1 млн рублей

За выходные аферисты украли у белгородцев более 2 млн рублей. 15 и 16 января по региону зарегистрировали 11 эпизодов мошенничества. Аферисты украли у пенсионерки из Яковлевского городского округа 940 тыс. рублей.
16 января потерпевшей позвонил мошенник, представившись сотрудником банка. Мужчина сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Как сказал аферист, белгородке нужно внести на указанный счёт 340 тыс. рублей, после чего кредит аннулируют.
Позже злоумышленник позвонил 76-летней пенсионерке ещё раз. Он выманил у пожилой белгородки ещё 600 тыс. рублей под тем же предлогом. В общей сложности аферист похитил у женщины 940 тыс. рублей — все её сбережения. Сейчас личность подозреваемого пытаются установить правоохранители.