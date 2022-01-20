Врач Владимир Зайцев рассказал, как обезопасить себя от омикрона

Врач советует обрабатывать область носа и глотки. По его словам, следует полоскать горло антисептиками, при этом важно не использовать антисептики на спиртовой основе. Он также порекомендовал пить больше воды и чая и есть продукты с высоким содержанием витамина С — чёрную смородину, лимоны, мандарины, апельсины.