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Врач Владимир Зайцев рассказал, как обезопасить себя от омикрона

20 января 14:17
Фото: pixabay.com
Руководитель лор-клиники Зайцев рассказал о первых признаках омикрона и об эффективных способах обезопасить себя от ковида. Об этом сообщают «Народные новости».

Редакция издания побеседовала со специалистом Владимиром Зайцевым, который рассказал о течении болезни, а также дал несколько советов, как обезопасить себя от коронавируса. Молниеносное протекание заболевания при омикроне — реальное положение вещей. При этом заразность штамма крайне высока, а длительность инкубационного периода существенно снизилась.

Как рассказал Зайцев, при обычном коронавирусе наблюдается поражение и отёк лёгких, однако заражение можно было распознать из-за длительности протекания болезни. Омикрон в свою очередь протекает очень быстро и «цепляется» на уровне носа, носоглотки и миндалин.

Врач советует обрабатывать область носа и глотки. По его словам, следует полоскать горло антисептиками, при этом важно не использовать антисептики на спиртовой основе. Он также порекомендовал пить больше воды и чая и есть продукты с высоким содержанием витамина С — чёрную смородину, лимоны, мандарины, апельсины.

Кроме того, он рассказал, как укрепить наиболее уязвимые к вирусу места. Врач советует замораживать кубики льда из свежевыжатого сока и рассасывать. Это касается здоровых людей, а не тех, кто уже заболел.

Также специалист отметил, что за 20 лет практики такую ситуацию видит впервые. По его словам, болезни наиболее подвержены продавцы, работники банков и врачи из-за частых контактов с людьми.

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