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Под Белгородом из-за оставленной на плите кастрюли загорелся дом

20 января 10:19
Фото: пресс-служба МЧС
Огонь повредил кухню и закоптил стены и потолок по всему дому. О случившемся пожаре сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Алексеевском городском округе в селе Иловка ночью 20 января загорелся двухэтажный дом. Возгорание началось на кухне. Огонь повредил саму кухню на площади 10 кв. метров.

В огне пострадали вещи и кухонная мебель. Кроме того, из-за пожара закоптились стены и потолок по всему дому. Предполагаемой причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.

Напомним, 18 и 19 января пожары унесли жизни двоих белгородцев. Причинами возгораний стали неосторожность при курении и нарушения при монтаже электрооборудования.

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