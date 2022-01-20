Под Белгородом из-за оставленной на плите кастрюли загорелся дом

В Алексеевском городском округе в селе Иловка ночью 20 января загорелся двухэтажный дом. Возгорание началось на кухне. Огонь повредил саму кухню на площади 10 кв. метров.
В огне пострадали вещи и кухонная мебель. Кроме того, из-за пожара закоптились стены и потолок по всему дому. Предполагаемой причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.
Напомним, 18 и 19 января пожары унесли жизни двоих белгородцев. Причинами возгораний стали неосторожность при курении и нарушения при монтаже электрооборудования.