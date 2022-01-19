В 2021 году в Белгородскую область приехали 1,5 млн туристов

18 января прошла пресс-конференция губернатора Вячеслава Гладкова, на которой он рассказал о планах по развитию туризма в области. В течение 2021 года регион посетили 1,5 млн человек. Количество туристов сопоставимо с допандемийными показателями 2019 года.
Как отметил Гладков, регион имеет множество возможностей для развития туризма, в частности, нужно привлекать гостей из Москвы, поскольку позволяет территориальная близость. Также глава региона отметил, что развитие сельского туризма привлечёт местных жителей в доходную деятельность — каждый дом может стать мини-гостиницей. Это может принести неплохую прибыль.
В планах уделить отдельное внимание событийному туризму. В регионе есть уже известные мероприятия — «Небосвод Белогорья», «Фестиваль вареников», «Русская каша» и т. д. Теперь планируется проводить и новые мероприятия: фестиваль сирени «Сиреневая столица», фестиваль ландшафтного дизайна «БелОГОрье в цвету», спортивная велопрогулка «ВелоНочь», а также гастрономические недели.
Напомним, фестиваль вареников проходил в Белгороде с 13 по 15 января. В последний день фестиваля в областном центре слепили более 60 тыс. вареников. Белгородский гастрономический фестиваль признали крупнейшим в мире.
К 80-летнему юбилею танкового сражения в Прохоровке запустят стилизованный поезд Москва — Прохоровка и межрегиональные поездки между Прохоровкой и Курском с Воронежем. Кроме того, в Белгороде открыли туристско-информационный центр. Такие учреждения планируется открывать и в других муниципалитетах.