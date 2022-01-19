В 2021 году в Белгородскую область приехали 1,5 млн туристов

К 80-летнему юбилею танкового сражения в Прохоровке запустят стилизованный поезд Москва — Прохоровка и межрегиональные поездки между Прохоровкой и Курском с Воронежем. Кроме того, в Белгороде открыли туристско-информационный центр. Такие учреждения планируется открывать и в других муниципалитетах.