В Белгородской области туристов будут развлекать на частных подворьях

Все направления систематизируем в единый проект. Будем его оцифровывать, потому что понимаем, что главный источник информации сегодня — телефон, который есть у каждого человека. Нам нужна таргетированная повестка, мы хотим понимать, кто к нам приедет. Очень хочется не просто создать инфраструктуру, вовлечь как можно больше местных жителей в этот процесс.Вячеслав Гладков