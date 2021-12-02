В Белгородской области туристов будут развлекать на частных подворьях

Posted 2 декабря 2021, 13:13
Published 2 декабря 2021, 13:13
Modified 1 декабря, 08:31
Updated 1 декабря, 08:31
Как рассказал Гладков, пандемия дала возможность развить новые направления в экономике. По понятным причинам выезды за границу сократились и начал развиваться внутренний туризм.
На что опереться есть — Третье ратное поле страны. Гордость не только нашего региона, но и всего народа. Мы зачастую ассоциируемся именно с Прохоровским сражением. У нас огромные возможности, начиная с промышленного туризма — те же крупные производства, которые расположены в Губкине и Старом Осколе. Карьер Лебединского ГОКа, к примеру, который занесён в Книгу рекордов Гиннеса.Вячеслав Гладков
Кроме того, губернатор считает, что сегодня нужно рассматривать и новые туристические направления. Например, глэмпинг или велотуризм.
Великолепные красивейшие места, белоснежные отвалы, меловые горы, красивейшие поля, великолепный воздух — и всё это достаточно близко. К примеру, к Москве — примерно час на самолёте. И ты попадаешь в такое пространство, где живут доброжелательные люди, очень гостеприимные, с большой историей.Вячеслав Гладков
Глава региона напомнил и об указе президента, в котором идёт речь о развитии маршрута Белгородской оборонительной черты. Также Гладков рассказал, что в Белгородской области уже есть ряд объектов, которые успешно работают. Например, город-крепость «Яблонов», который должен стать центром эко- и гастротуризма.
Все направления систематизируем в единый проект. Будем его оцифровывать, потому что понимаем, что главный источник информации сегодня — телефон, который есть у каждого человека. Нам нужна таргетированная повестка, мы хотим понимать, кто к нам приедет. Очень хочется не просто создать инфраструктуру, вовлечь как можно больше местных жителей в этот процесс.Вячеслав Гладков
Глава региона также добавил, что в Белгородской области разрабатывается проект стандартов белгородского гостеприимства, чтобы оказывать туристические услуги гостям на частных подворьях.
Часть проектов планируют запустить уже в следующем году.