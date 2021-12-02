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Posted 2 декабря 2021, 13:13

Published 2 декабря 2021, 13:13

Modified 1 декабря, 08:31

Updated 1 декабря, 08:31

В Белгородской области туристов будут развлекать на частных подворьях

2 декабря 2021, 13:13
Сюжет
Эксклюзив
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах в сфере развития туризма в регионе в ходе пресс-конференции в ТАСС. В частности, глава региона упомянул про оцифровку всех достопримечательностей и оказание услуг на частных подворьях.

Как рассказал Гладков, пандемия дала возможность развить новые направления в экономике. По понятным причинам выезды за границу сократились и начал развиваться внутренний туризм.

На что опереться есть — Третье ратное поле страны. Гордость не только нашего региона, но и всего народа. Мы зачастую ассоциируемся именно с Прохоровским сражением. У нас огромные возможности, начиная с промышленного туризма — те же крупные производства, которые расположены в Губкине и Старом Осколе. Карьер Лебединского ГОКа, к примеру, который занесён в Книгу рекордов Гиннеса.Вячеслав Гладков

Кроме того, губернатор считает, что сегодня нужно рассматривать и новые туристические направления. Например, глэмпинг или велотуризм.

Великолепные красивейшие места, белоснежные отвалы, меловые горы, красивейшие поля, великолепный воздух — и всё это достаточно близко. К примеру, к Москве — примерно час на самолёте. И ты попадаешь в такое пространство, где живут доброжелательные люди, очень гостеприимные, с большой историей.Вячеслав Гладков

Глава региона напомнил и об указе президента, в котором идёт речь о развитии маршрута Белгородской оборонительной черты. Также Гладков рассказал, что в Белгородской области уже есть ряд объектов, которые успешно работают. Например, город-крепость «Яблонов», который должен стать центром эко- и гастротуризма.

Город-крепость Яблонов открывается в Белгородской области
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Все направления систематизируем в единый проект. Будем его оцифровывать, потому что понимаем, что главный источник информации сегодня — телефон, который есть у каждого человека. Нам нужна таргетированная повестка, мы хотим понимать, кто к нам приедет. Очень хочется не просто создать инфраструктуру, вовлечь как можно больше местных жителей в этот процесс.Вячеслав Гладков

Глава региона также добавил, что в Белгородской области разрабатывается проект стандартов белгородского гостеприимства, чтобы оказывать туристические услуги гостям на частных подворьях.

Часть проектов планируют запустить уже в следующем году.

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