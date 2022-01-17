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Укравшую смартфон в поезде белгородку будут судить

17 января 14:22
Фото: Бел.Ру
Расследование уголовного дела против жительницы Прохоровского района завершено, его направили в суд. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России.

Следствие завершило расследование дела в отношении 31-летней белгородки, которая в электричке присвоила себе чужой телефон. Обвиняемая забрала забытый на сиденье гаджет. Теперь женщину будут судить.

Законный владелец обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Позже оперативники задержали подозреваемую. Её доставили в отдел, а похищенный мобильник изъяли.

Против женщины возбудили уголовное дело за кражу. Его расследование уже завершено и направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, белгородка присвоила телефон себе, когда пассажир оставил его на сиденье. Кража смартфона попала на видео. Ущерб составил 10 тыс. рублей.

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#Новости#Суд#Кража#Кража в поезде#Телефон#Происшествия
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