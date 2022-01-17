Укравшую смартфон в поезде белгородку будут судить

Следствие завершило расследование дела в отношении 31-летней белгородки, которая в электричке присвоила себе чужой телефон. Обвиняемая забрала забытый на сиденье гаджет. Теперь женщину будут судить.
Законный владелец обнаружил пропажу и обратился в правоохранительные органы. Позже оперативники задержали подозреваемую. Её доставили в отдел, а похищенный мобильник изъяли.
Против женщины возбудили уголовное дело за кражу. Его расследование уже завершено и направлено на рассмотрение в суд.
Напомним, белгородка присвоила телефон себе, когда пассажир оставил его на сиденье. Кража смартфона попала на видео. Ущерб составил 10 тыс. рублей.