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Posted 13 января 2022, 09:10

Published 13 января 2022, 09:10

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

Поезд Белгород — Санкт-Петербург насмерть сбил мужчину

13 января 2022, 09:10
Происшествие случилось в Тверской области ночью 13 января. Обстоятельства трагедии пока не установили, сообщает издание Tverigrad.

Следовавший из Белгорода в Северную столицу пассажирский поезд сбил мужчину. От полученных травм он скончался. Личность погибшего пока не установили.

Случилось это около часа ночи 13 января на станции Чуприяновка в Тверской области. Проводится проверка.

При каких обстоятельствах случилось происшествие, пока неизвестно.

Поезд Белгород — Санкт-Петербург попадал в сводки ЧП и в декабре 2021 года. В полночь 4 декабря в Серпухове транспорт тоже насмерть сбил мужчину.

В Белгородской области в мае прошлого года под колёса грузового поезда попал житель Белгородского района. Он стоял на ж/д путях. А в марте под Белгородом ещё одного мужчину сбил тепловоз. Пострадавший выжил.

#Новости#Происшествия#Поезд#Санкт-петербург#Белгород#Тверская область
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