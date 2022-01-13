Поезд Белгород — Санкт-Петербург насмерть сбил мужчину

Posted 13 января 2022, 09:10
Published 13 января 2022, 09:10
Modified 1 декабря, 08:14
Updated 1 декабря, 08:14
Следовавший из Белгорода в Северную столицу пассажирский поезд сбил мужчину. От полученных травм он скончался. Личность погибшего пока не установили.
Случилось это около часа ночи 13 января на станции Чуприяновка в Тверской области. Проводится проверка.
При каких обстоятельствах случилось происшествие, пока неизвестно.
Поезд Белгород — Санкт-Петербург попадал в сводки ЧП и в декабре 2021 года. В полночь 4 декабря в Серпухове транспорт тоже насмерть сбил мужчину.
В Белгородской области в мае прошлого года под колёса грузового поезда попал житель Белгородского района. Он стоял на ж/д путях. А в марте под Белгородом ещё одного мужчину сбил тепловоз. Пострадавший выжил.