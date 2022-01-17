Как выбрать удобную клавиатуру геймеру и копирайтеру

Мы уже определились, что будем рассматривать для выбора механическую клавиатуру, но пойдём по порядку — начнём с видов клавиатур.
Виды клавиатуры
Обычно, когда речь заходит о клавиатуре, все вспоминают только два её вида: обычная и механическая. Но на деле есть ещё один. Так, три вида клавиатуры:
Самая обычная, простая и дешёвая клавиатура. Подойдёт тем, кто не ждёт от клавиатуры быстрого отклика и вообще ничего особенного.
2. Мембранно-резиновая клавиатура.
Здесь уже всё немного сложнее. Мембранно-резиновая клавиатура обычно используется в ноутбуках. Среди обладателей полноценного компьютера она также популярна. Клавиши за работой на такой клавиатуре нужно зажимать до конца, иначе контакт не замкнётся.
3. Механическая клавиатура.
Механическая клавиатура — более сложный и дорогостоящий вид клавиатуры по сравнению с двумя предыдущими. Механика очень популярна среди любителей игр. Механические клавиатуры отличаются чёткой тактильной связью и скоростью срабатывания клавиш, да и ей банально приятно пользоваться.
Как выбрать механическую клавиатуру?
Первое, с чем стоит определиться — тип переключателя. Есть разные типы механической клавиатуры в зависимости от используемых производителем кнопок, а точнее — переключателей.
Типы переключателей в механике
Механическая клавиатура с линейным переключателем считается самой популярной среди геймеров. Нажатие клавиши получается мягким и равномерным, требуется одинаковое усилие.
Здесь усилие нажатия клавиш становится больше к моменту срабатывания. Это даёт чётко прочувствовать процесс. Такая особенность обычно нравится тем, кто работает за компьютером с текстами.
Клавиатуру с щелчковым типом переключателя можно назвать (в шутку, конечно же) в какой-то степени закосом под 19 век, когда все пользовались печатными машинками. Дело в том, что щелчковые клавиши помимо тактильного отклика имеют звуковой. И этот тандем напоминает печатную машинку.
Так, получается, что два основных потребителя механической клавиатуры: геймеры и все, кому важны быстрота и удобство печати.
Вторым моментом станет форм-фактор клавиатуры. Две основных формы: полноразмерные и укороченные. Название говорит за себя. Здесь нужно исходить из своих потребностей.
Третье, на что нужно обратить внимание, это подсветка. Нужна она или нет — каждый решает сам. На эту тему есть много споров среди профессиональных геймеров. Подсветка может помочь печатать в темноте и просто украсить клавиатуру.
Четвёртое правило выбора — дополнительные возможности. Дополнительное оснащение механической клавиатуры — очень частое явление среди производителей. «Бонусы» могут как помочь вам в чём-то, так и помешать. Поэтому не стоит про это забывать при покупке.
И пятое, заключительное, отчасти перекликается с третьим пунктом — внешний вид. Если вам нравятся несколько вариантов клавиатуры, но вы не можете определиться — берите ту, которая вам нравится визуально.
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