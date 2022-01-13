Работу производителя свинины в Белгородской области приостановили из-за нарушений

В Белгородской области сотрудники природоохранного ведомства проверили площадку и цех откорма ООО «Тамбовский бекон». В результате выявили 23 нарушения в области охраны окружающей среды и обращения с отходами.
Руководителей предприятия привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ) и сокрытие или искажение экологической информации (ст. 8.5 КоАП РФ). По обеим статьям предусмотрены штрафы.
Пока работу производителя мяса приостановили. Росприроднадзор установил сроки, в которые предприятие должно устранить нарушения. Позже на площадке вновь проведут внеплановые проверки.
Ранее природоохранные нарушения нашли на свинокомплексе «Белгранкорма». Там активисты обнаружили лагуны, не ограждённые по периметру, вокруг них росли сорняки.
По итогам проверок восьми предприятий АО «Куриное царство» выявили 80 нарушений. Предприятию выписали штраф на 137 тыс. рублей.
Нарушения природоохранное ведомство ранее зарегистрировало на площадках АО «Белгородский бройлер». Штраф за несоблюдение экологических требований и сокрытие или искажение экологической информации составил 155 тыс. рублей.