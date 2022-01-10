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ЦУР: после жалобы на скользкую дорогу проблему устранят за 4–9 часов

10 января 14:48
Фото: ИА «Бел.Ру»
В центре управления регионом объяснили, как работают с жалобами белгородцев на скользкие дороги и сколько времени требуется на решение проблемы. Стандартное время — девять часов, но всё можно сделать быстрее.

Жители Белгородской области с начала января активно жаловались в соцсетях на последствия непогоды. Эти обращения фиксирует Центр управления регионом (ЦУР), после он передаёт их профильным органам.

О том, сколько времени потребуется на решение проблемы, тоже рассказали.

Временные рамки системы «Инцидент Менеджмент» для них [профильных ведомств — прим. ред.] стандартные — девять рабочих часов. Но благодаря тесному сотрудничеству с Госжилнадзором всё происходит в разы быстрее — в течение четырёх часов.из комментария ЦУР

Напомним, что 3 января регион накрыл сильный снегопад. Тогда белгородцы жаловались на снежную кашу и сугробы во дворах. Уже на следующий день улицы превратились в каток. Гололедица оставалась несколько дней.

Губернатор Вячеслав Гладков в ответ на обращение белгородки отметил, что коммунальщики всё это время работали, но дождь и талая вода «обнуляли» усилия. Вместе с тем он раскритиковал глав муниципалитетов за то, что те слабо реагировали на жалобы жителей в соцсетях. Интересно, что из шести районов обращений по поводу гололёда вообще не поступило.

С последствиями ледяного дождя коммунальщикам в Белгороде пришлось бороться также 9 и 10 января.

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#Новости#Жалобы#ЦУР#Белгородская область#Гололёд#Общество
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