ЦУР: после жалобы на скользкую дорогу проблему устранят за 4–9 часов

Жители Белгородской области с начала января активно жаловались в соцсетях на последствия непогоды. Эти обращения фиксирует Центр управления регионом (ЦУР), после он передаёт их профильным органам.
О том, сколько времени потребуется на решение проблемы, тоже рассказали.
Временные рамки системы «Инцидент Менеджмент» для них [профильных ведомств — прим. ред.] стандартные — девять рабочих часов. Но благодаря тесному сотрудничеству с Госжилнадзором всё происходит в разы быстрее — в течение четырёх часов.из комментария ЦУР
Напомним, что 3 января регион накрыл сильный снегопад. Тогда белгородцы жаловались на снежную кашу и сугробы во дворах. Уже на следующий день улицы превратились в каток. Гололедица оставалась несколько дней.
Губернатор Вячеслав Гладков в ответ на обращение белгородки отметил, что коммунальщики всё это время работали, но дождь и талая вода «обнуляли» усилия. Вместе с тем он раскритиковал глав муниципалитетов за то, что те слабо реагировали на жалобы жителей в соцсетях. Интересно, что из шести районов обращений по поводу гололёда вообще не поступило.