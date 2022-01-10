ЦУР: после жалобы на скользкую дорогу проблему устранят за 4–9 часов

Губернатор Вячеслав Гладков в ответ на обращение белгородки отметил, что коммунальщики всё это время работали, но дождь и талая вода «обнуляли» усилия. Вместе с тем он раскритиковал глав муниципалитетов за то, что те слабо реагировали на жалобы жителей в соцсетях. Интересно, что из шести районов обращений по поводу гололёда вообще не поступило.