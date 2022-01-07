Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители шести районов Белгородской области не жаловались на уборку льда и снега

7 января 09:08
Фото: ИА «Бел.Ру»
Всего от граждан с 1 по 6 января по теме гололёда поступило 1,1, тыс. обращений и жалоб, сообщил Вячеслав Гладков на рабочем совещании в правительстве. Больше всего было вопросов у жителей крупных муниципалитетов. От населения шести районов жалоб не поступило вообще.

На рабочем совещании в правительстве 7 января губернатор доложил, что с 1 по 6 января в регионе зарегистрировали 1,5 тыс. жалоб и обращений, по теме гололёда — 1,1 тыс.

Наибольшее количество вопросов поступило от жителей Белгорода, Старооскольского горокруга и Белгородского района. В топ также попали Губкинский, Шебекинский, Алексеевский, Валуйский горокруга, Борисовский район, Яковлевский и Новооскольский горокруга, Корочанский район.

Интересно, что от жителей шести муниципалитетов с начала года жалоб на уборку снега и льда вообще не поступило. В список отличников попали Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Красненский, Ровеньский и Чернянский районы. По мнению Вячеслава Гладкова, главы этих муниципалитетов сработали качественно.

Гладков отметил, что сейчас сложились не самые сложные погодные условия. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается снижение температуры.

По словам губернатора, все ошибки в ходе уборки территории заканчиваются травмами, что особенно опасно для людей старшего возраста. За этими показателями власти тоже должны проследить.

Материалы по теме
Главы семи районов в Белгородской области не забрали всю технику для уборкиБелгородцы смогут отслеживать уборку снега и льда по интерактивной картеГладков раскритиковал глав районов за слабое реагирование на жалобы белгородцев
#Новости#Жалобы#Снег#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Лёд#Уборка#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18