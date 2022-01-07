Жители шести районов Белгородской области не жаловались на уборку льда и снега

Всего от граждан с 1 по 6 января по теме гололёда поступило 1,1, тыс. обращений и жалоб, сообщил Вячеслав Гладков на рабочем совещании в правительстве. Больше всего было вопросов у жителей крупных муниципалитетов. От населения шести районов жалоб не поступило вообще.

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