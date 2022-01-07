Жители шести районов Белгородской области не жаловались на уборку льда и снега

На рабочем совещании в правительстве 7 января губернатор доложил, что с 1 по 6 января в регионе зарегистрировали 1,5 тыс. жалоб и обращений, по теме гололёда — 1,1 тыс.
Наибольшее количество вопросов поступило от жителей Белгорода, Старооскольского горокруга и Белгородского района. В топ также попали Губкинский, Шебекинский, Алексеевский, Валуйский горокруга, Борисовский район, Яковлевский и Новооскольский горокруга, Корочанский район.
Интересно, что от жителей шести муниципалитетов с начала года жалоб на уборку снега и льда вообще не поступило. В список отличников попали Вейделевский, Ивнянский, Краснояружский, Красненский, Ровеньский и Чернянский районы. По мнению Вячеслава Гладкова, главы этих муниципалитетов сработали качественно.
Гладков отметил, что сейчас сложились не самые сложные погодные условия. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается снижение температуры.
По словам губернатора, все ошибки в ходе уборки территории заканчиваются травмами, что особенно опасно для людей старшего возраста. За этими показателями власти тоже должны проследить.