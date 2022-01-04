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26 нарушений масочного режима зафиксировали в Белгороде

4 января 09:13
Фото: Бел.Ру
Инспекторы проверяли торговые центры, общественный транспорт и магазины областного центра. В мэрии отмечают, что некоторые белгородцы забывают надевать маски.

3 января в рейд по соблюдению масочного режима вышли 27 межведомственных групп. Проверяющие зафиксировали 26 нарушений. Так, трое белгородцев игнорировали маски в общественном транспорте и 23 — в торговых центрах.

Как отмечают в администрации Белгорода, некоторые белгородцы забывают надевать маски. Однако нарушителей становится меньше.

Большое внимание при проверке инспекторы уделяют внимание торговым точкам, которым вносили предупреждения в ходе предыдущих инспекций. За повторное нарушение инспекторы составляют протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также в торговых центрах проверяют наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты.

В 2022 году такие профилактические рейды будут проходить регулярно.

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