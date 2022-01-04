26 нарушений масочного режима зафиксировали в Белгороде

Большое внимание при проверке инспекторы уделяют внимание торговым точкам, которым вносили предупреждения в ходе предыдущих инспекций. За повторное нарушение инспекторы составляют протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также в торговых центрах проверяют наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты.