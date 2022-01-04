26 нарушений масочного режима зафиксировали в Белгороде

3 января в рейд по соблюдению масочного режима вышли 27 межведомственных групп. Проверяющие зафиксировали 26 нарушений. Так, трое белгородцев игнорировали маски в общественном транспорте и 23 — в торговых центрах.
Как отмечают в администрации Белгорода, некоторые белгородцы забывают надевать маски. Однако нарушителей становится меньше.
Большое внимание при проверке инспекторы уделяют внимание торговым точкам, которым вносили предупреждения в ходе предыдущих инспекций. За повторное нарушение инспекторы составляют протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Также в торговых центрах проверяют наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты.
В 2022 году такие профилактические рейды будут проходить регулярно.