В Белгороде за день штрафуют за отсутствие маски до 27 человек

В Белгороде продолжают мониторить соблюдение масочного режима в общественных местах. Рейды по торговым центрам, магазинам и в общественном транспорте проводят мэрия, управы, Росгвардия и ГОЧС.
Городские власти отметили, что среди юрлиц и должностных лиц нарушений стало меньше. Но часто приходится встречать белгородцев, которые не надевают маску полностью, а приспускают её на подбородок.
В среднем за день в Белгороде составляют 25–27 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Для физлиц штраф составляет от одной тысячи рублей. Юрлица платят до 100 тысяч рублей.
Напомним, масочный режим в Белгородской области ввели 12 мая 2020 года.