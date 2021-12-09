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В Белгороде за день штрафуют за отсутствие маски до 27 человек

9 декабря 2021, 11:21
Фото: администрация Белгорода
При этом юридические лица нарушать масочный режим стали реже, но многие горожане носят маски на подбородке, сообщили в мэрии.

В Белгороде продолжают мониторить соблюдение масочного режима в общественных местах. Рейды по торговым центрам, магазинам и в общественном транспорте проводят мэрия, управы, Росгвардия и ГОЧС.

Городские власти отметили, что среди юрлиц и должностных лиц нарушений стало меньше. Но часто приходится встречать белгородцев, которые не надевают маску полностью, а приспускают её на подбородок.

В среднем за день в Белгороде составляют 25–27 протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. Для физлиц штраф составляет от одной тысячи рублей. Юрлица платят до 100 тысяч рублей.

Напомним, масочный режим в Белгородской области ввели 12 мая 2020 года.

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