Два человека погибли в горевшей в центре Белгорода квартире

Posted 30 декабря 2021, 07:45
Published 30 декабря 2021, 07:45
Modified 1 декабря, 08:42
Updated 1 декабря, 08:42
В Белгороде 29 декабря произошёл пожар в пятиэтажке на Гражданском проспекте, 27а. Горела однокомнатная квартира на втором этаже, предположительно — из-за неосторожного курения.
Спасатели эвакуировали 40 человек. Шесть жителей дома удалось вызволить из огня. В результате пожара погибли два человека, ещё один пострадал.
В самой квартире огонь повредил вещи и мебель, закоптил стены и потолок.
Накануне произошло ещё три пожара в жилых домах. В Губкине в Северном микрорайоне огонь повредил кухню и кровлю здания. По предварительным данным, к возгоранию привели проблемы с электрооборудованием.
В Борисполье Ракитянского района после пожара в жилом доме повредилась стена. К происшествию могла привели детская шалость с огнём.
В селе Короткое Корочанского района 29 декабря горел деревянный жилой дом, предположительно — из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Огонь повредил вещи и мебель в коридоре, закоптил стены и потолок.