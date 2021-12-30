bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря 2021, 07:45

Published 30 декабря 2021, 07:45

Modified 1 декабря, 08:42

Updated 1 декабря, 08:42

Два человека погибли в горевшей в центре Белгорода квартире

30 декабря 2021, 07:45
Сюжет
МЧС
В МЧС сообщили подробности происшествия в доме на Гражданском проспекте. Из-за пожара пришлось эвакуировать 40 человек. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное курение.

В Белгороде 29 декабря произошёл пожар в пятиэтажке на Гражданском проспекте, 27а. Горела однокомнатная квартира на втором этаже, предположительно — из-за неосторожного курения.

Спасатели эвакуировали 40 человек. Шесть жителей дома удалось вызволить из огня. В результате пожара погибли два человека, ещё один пострадал.

В самой квартире огонь повредил вещи и мебель, закоптил стены и потолок.

Накануне произошло ещё три пожара в жилых домах. В Губкине в Северном микрорайоне огонь повредил кухню и кровлю здания. По предварительным данным, к возгоранию привели проблемы с электрооборудованием.

В Борисполье Ракитянского района после пожара в жилом доме повредилась стена. К происшествию могла привели детская шалость с огнём.

В селе Короткое Корочанского района 29 декабря горел деревянный жилой дом, предположительно — из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Огонь повредил вещи и мебель в коридоре, закоптил стены и потолок.

#Новости#Происшествия#МЧС#Дом#Губкин#Пожар#Квартира#Корочанский район#Ракитянский район#Гражданский проспект#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика