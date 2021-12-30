Два человека погибли в горевшей в центре Белгорода квартире

Сюжет МЧС

В МЧС сообщили подробности происшествия в доме на Гражданском проспекте. Из-за пожара пришлось эвакуировать 40 человек. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное курение.

В Белгороде 29 декабря произошёл пожар в пятиэтажке на Гражданском проспекте, 27а. Горела однокомнатная квартира на втором этаже, предположительно — из-за неосторожного курения. Спасатели эвакуировали 40 человек. Шесть жителей дома удалось вызволить из огня. В результате пожара погибли два человека, ещё один пострадал. В самой квартире огонь повредил вещи и мебель, закоптил стены и потолок. Накануне произошло ещё три пожара в жилых домах. В Губкине в Северном микрорайоне огонь повредил кухню и кровлю здания. По предварительным данным, к возгоранию привели проблемы с электрооборудованием. В Борисполье Ракитянского района после пожара в жилом доме повредилась стена. К происшествию могла привели детская шалость с огнём. В селе Короткое Корочанского района 29 декабря горел деревянный жилой дом, предположительно — из-за нарушения правил монтажа электрооборудования. Огонь повредил вещи и мебель в коридоре, закоптил стены и потолок.