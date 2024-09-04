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Гражданский проспект

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2024
«Технопарк» в Белгороде всё? Насколько правдивы слухи о закрытии магазина
4 сентября, 13:19
Гигантские зелёные «гусеницы» вернутся в центр Белгорода этим летом
7 июня, 14:55
Из-за чего судятся застройщик «Вега» и мэрия Белгорода?
22 апреля, 16:50
Атака беспилотником здания мэрии Белгорода: что произошло и что сейчас известно?
12 марта, 13:13
2023
Застройщик «Вега» заплатит ИП 6 млн рублей за помещение в доме под снос в Белгороде
13 августа 2023, 14:08
В Белгородэнерго завершился I конкурс видеороликов к 80-летию освобождения Белгорода
11 августа 2023, 11:20
2022
«Слово» в центре Белгорода обновят, но оставят на прежнем месте
Надпись советских времён не уберут насовсем, а лишь воссоздадут на новом покрытии, объяснили в администрации города.
24 декабря 2022, 13:30
2021
Два человека погибли в горевшей в центре Белгорода квартире
В МЧС сообщили подробности происшествия в доме на Гражданском проспекте. Из-за пожара пришлось эвакуировать 40 человек. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное курение.
30 декабря 2021, 07:45

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