Гражданский проспект

Два человека погибли в горевшей в центре Белгорода квартире

В МЧС сообщили подробности происшествия в доме на Гражданском проспекте. Из-за пожара пришлось эвакуировать 40 человек. По предварительным данным, к возгоранию привело неосторожное курение.