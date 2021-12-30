Дознаватель подделала доказательства по уголовному делу и сама пошла под суд

В отношении бывшего дознавателя возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств уголовного дела. Суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.
Как установили в суде, обвиняемая сфальсифицировала доказательства по уголовному делу. Она подделала и приобщила к делу протокол разъяснения прав потерпевшей, протоколы её допроса и других документов.
Дознаватель искусственно создавала видимость работы, чтобы избежать дисциплинарной ответственности и других неблагоприятных для себя последствий. За совершение преступления ей назначили полтора года ограничения свободы и лишили права в течение двух лет работать в госструктурах.