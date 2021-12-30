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Дознаватель подделала доказательства по уголовному делу и сама пошла под суд

30 декабря 2021, 11:40
Фото: Бел.Ру
Обвиняемая сфальсифицировала и приложила к делу протоколы беседы с потерпевшей. Об этом сообщили в Борисовском районном суде.

В отношении бывшего дознавателя возбудили уголовное дело за фальсификацию доказательств уголовного дела. Суд признал женщину виновной. Ей назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Как установили в суде, обвиняемая сфальсифицировала доказательства по уголовному делу. Она подделала и приобщила к делу протокол разъяснения прав потерпевшей, протоколы её допроса и других документов.

Дознаватель искусственно создавала видимость работы, чтобы избежать дисциплинарной ответственности и других неблагоприятных для себя последствий. За совершение преступления ей назначили полтора года ограничения свободы и лишили права в течение двух лет работать в госструктурах.

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