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Назальная вакцина от ковида поступит в продажу в начале 2022 года

29 декабря 2021, 15:20
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
В первом квартале следующего года появится назальная форма вакцины «Спутник», которая будет особенно эффективна против омикрона с точки зрения его распространения. Об этом сообщает ТАСС.

В первом квартале 2022 года на рынке появится новая форма вакцины «Спутник». Назальная вакцина будет особенно эффективна против омикрона, в том числе и с точки зрения его распространения, пишут в издании.

Как сообщается в Twitter со ссылкой на центр им. Гамалеи, препарат на рынке появится уже в начале следующего года. Он станет наиболее эффективным против нового штамма ковида «омикрон». Препарат будет эффективен не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и против распространения.

В октябре российский Минздрав выдал центру им. Гамалеи разрешение для второй фазы испытаний назальной вакцины. Как отмечает директор центра Александр Гинцбург, назальная вакцина не заменит прививку, а станет дополнением к ней. Благодаря назальному спрею получится создать ещё один барьер на пути инфекции.

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