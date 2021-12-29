Назальная вакцина от ковида поступит в продажу в начале 2022 года

В первом квартале 2022 года на рынке появится новая форма вакцины «Спутник». Назальная вакцина будет особенно эффективна против омикрона, в том числе и с точки зрения его распространения, пишут в издании.
Как сообщается в Twitter со ссылкой на центр им. Гамалеи, препарат на рынке появится уже в начале следующего года. Он станет наиболее эффективным против нового штамма ковида «омикрон». Препарат будет эффективен не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и против распространения.
В октябре российский Минздрав выдал центру им. Гамалеи разрешение для второй фазы испытаний назальной вакцины. Как отмечает директор центра Александр Гинцбург, назальная вакцина не заменит прививку, а станет дополнением к ней. Благодаря назальному спрею получится создать ещё один барьер на пути инфекции.