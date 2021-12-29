Назальная вакцина от ковида поступит в продажу в начале 2022 года

Как сообщается в Twitter со ссылкой на центр им. Гамалеи, препарат на рынке появится уже в начале следующего года. Он станет наиболее эффективным против нового штамма ковида «омикрон». Препарат будет эффективен не только с точки зрения защиты от инфицирования, но и против распространения.