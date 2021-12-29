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Оглезнева: Ожидаем, что омикрон завезут в Белгородскую область

29 декабря 2021, 10:48
Фото: ИА "Бел.Ру"
По словам главы регионального Роспотребнадзора Елены Оглезневой, особенностью штамма «омикрон» является высокая заразность этого вида вируса. Об этом Оглезнева рассказала во время брифинга по коронавирусу 29 декабря.

Всех прилетевших белгородцев из других стран в аэропорту будут тестировать на штамм «омикрон», также им придётся провести две недели в изоляции.

В европейских странах, США пошло распространение омикрона. Мы ожидаем того, что в Белгородскую область завезут омикрон, пойдёт распространение.Елена Оглезнева

По словам Оглезневой, заразность омикрона в 3–4 раза выше, чем у других штаммов. В группу риска попадают непривитые люди, те, кто не болел коронавирусом, и люди с хроническими заболеваниями.

ПЦР-тест определяет новый штамм. Те тесты, которые сейчас есть, они определяют коронавирус, а дальнейшие исследования, которые позволяют выявить геном и структуру вируса, проводит научно-исследовательский институт.Елена Оглезнева

Также глава Роспотребнадзора посоветовала белгородцам не покидать территорию области на новогодних праздниках, избегать мест массового скопления людей и стараться не контактировать с большим количеством людей.

Напомним, что российский Минздрав выпустил обновлённый перечень рекомендаций против распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В одобренный список вошли вакцина для подростков «Спутник М» и новый препарат «МИР-19».

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