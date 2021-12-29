Оглезнева: Ожидаем, что омикрон завезут в Белгородскую область

Всех прилетевших белгородцев из других стран в аэропорту будут тестировать на штамм «омикрон», также им придётся провести две недели в изоляции.
В европейских странах, США пошло распространение омикрона. Мы ожидаем того, что в Белгородскую область завезут омикрон, пойдёт распространение.Елена Оглезнева
По словам Оглезневой, заразность омикрона в 3–4 раза выше, чем у других штаммов. В группу риска попадают непривитые люди, те, кто не болел коронавирусом, и люди с хроническими заболеваниями.
ПЦР-тест определяет новый штамм. Те тесты, которые сейчас есть, они определяют коронавирус, а дальнейшие исследования, которые позволяют выявить геном и структуру вируса, проводит научно-исследовательский институт.Елена Оглезнева
Также глава Роспотребнадзора посоветовала белгородцам не покидать территорию области на новогодних праздниках, избегать мест массового скопления людей и стараться не контактировать с большим количеством людей.
Напомним, что российский Минздрав выпустил обновлённый перечень рекомендаций против распространения нового штамма коронавируса «омикрон». В одобренный список вошли вакцина для подростков «Спутник М» и новый препарат «МИР-19».