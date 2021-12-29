Глав белгородских районов и соцзащиту премируют за выполненный план по соцконтрактам

Posted 29 декабря 2021, 05:14
Published 29 декабря 2021, 05:14
Modified 1 декабря, 08:45
Updated 1 декабря, 08:45
Как отметила глава департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, регион полностью выполнил плановый показатель по заключению социальных контрактов. Ранее область получила дополнительный транш в размере 159 млн рублей.
Мы сделали практически невозможное. Подготовьте мне список глав муниципальных образований и сотрудников соцзащиты в районах и горокругах, которые были лучшими в исполнении показателей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Решение о премировании заместителей глав по социальной политике руководители муниципалитетов примут самостоятельно.
Стоит отметить, что на начало декабря в 2021 году господдержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. Ведомство прогнозировало, что к концу года их количество должно увеличиться на 1,5 тысячи человек. За 12 месяцев регион освоил более 380 млн рублей.
В 2022 году социальные контракты на 400 млн рублей заключает минимум 4 тысячи семей. На эти деньги белгородцы открывают малый бизнес. Например, салоны ногтевого сервиса, предоставляют косметологические услуги, открывают мини-магазины по уходу за животными.
Эффективность соцконтрактов будут оценивать по нескольким факторам, в числе которых уровень дохода, реализация продуктов и работа бизнес-плана.