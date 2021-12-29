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Posted 29 декабря 2021, 05:14

Published 29 декабря 2021, 05:14

Modified 1 декабря, 08:45

Updated 1 декабря, 08:45

Глав белгородских районов и соцзащиту премируют за выполненный план по соцконтрактам

29 декабря 2021, 05:14
Сюжет
Губернатор
Белгородская область смогла закрыть дополнительный транш в размере 159 млн рублей. Распоряжение о поощрении дал губернатор Вячеслав Гладков на оперсовещании 27 декабря.

Как отметила глава департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова, регион полностью выполнил плановый показатель по заключению социальных контрактов. Ранее область получила дополнительный транш в размере 159 млн рублей.

Мы сделали практически невозможное. Подготовьте мне список глав муниципальных образований и сотрудников соцзащиты в районах и горокругах, которые были лучшими в исполнении показателей. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Решение о премировании заместителей глав по социальной политике руководители муниципалитетов примут самостоятельно.

Стоит отметить, что на начало декабря в 2021 году господдержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. Ведомство прогнозировало, что к концу года их количество должно увеличиться на 1,5 тысячи человек. За 12 месяцев регион освоил более 380 млн рублей.

В 2022 году социальные контракты на 400 млн рублей заключает минимум 4 тысячи семей. На эти деньги белгородцы открывают малый бизнес. Например, салоны ногтевого сервиса, предоставляют косметологические услуги, открывают мини-магазины по уходу за животными.

Эффективность соцконтрактов будут оценивать по нескольким факторам, в числе которых уровень дохода, реализация продуктов и работа бизнес-плана.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Елена батанова#Премия#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Социальный контракт
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