В 2022 году соцконтракты должны заключить минимум 4 тысячи белгородских семей

Программа социальных контрактов стартовала в Белгородской области в 2021 году. На начало декабря поддержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. К концу года их число должно увеличиться на 1,5 тыс. человек. За 12 месяцев область освоит более 380 млн рублей.