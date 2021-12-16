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В 2022 году соцконтракты должны заключить минимум 4 тысячи белгородских семей

16 декабря 2021, 17:01
Фото: Бел.Ру
На эти цели уйдёт порядка 400 млн рублей. Об этом рассказала начальник регионального департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова.

Программа социальных контрактов стартовала в Белгородской области в 2021 году. На начало декабря поддержку получили 2825 малообеспеченных семей региона. К концу года их число должно увеличиться на 1,5 тыс. человек. За 12 месяцев область освоит более 380 млн рублей.

В 2022 году на помощь могут рассчитывать не менее 4 тысяч семей. На реализацию этих планов направят порядка 400 млн рублей, сообщила начальник регионального департамента социальной защиты населения и труда Елена Батанова 15 декабря на брифинге.

На полученные от государства деньги люди запускают малый бизнес. Например, открывают салоны ногтевого сервиса, представляют косметологические услуги, а также открывают мини-магазины по уходу за животными.

Популярностью пользуется такое направление, как личное подсобное хозяйство. Семьи закупают домашних животных, а затем реализуют продукцию через потребительские кооперативы.

Эффективность социальных контрактов будут оценивать по нескольким факторам. Специалисты учтут, сохранился ли доход в семье, есть ли реализация продукции и сработал ли бизнес-план.

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#Новости#Соцконтракт#Елена батанова#Белгородская область#Социальная защита#Эксклюзив#Общество
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