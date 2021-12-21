Главе белгородского депздрава дали 10 дней на поставку проблемного оборудования

Вы очень спокойно относитесь ко всему происходящему и достаточно созерцательны. Вы сейчас ухудшаете показатели, по которым будут оценивать регион при выделении денег в последующие годы. <…> Я бы на вашем месте слетал сам, встретился и принял все меры к тому, чтобы это оборудование было поставлено в этом году. У вас время ещё есть — 10 дней до конца года. Надеюсь, что вы серьёзно отнесётесь к моим словам. Вячеслав Гладков