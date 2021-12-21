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Главе белгородского депздрава дали 10 дней на поставку проблемного оборудования

21 декабря 2021, 09:29
Фото: Бел.Ру
Договор на поставку двух аппаратов СКТ ведомство заключило ещё в сентябре этого года, однако оборудование так и не появилось в Белгородской области. Решение о переносе покупки на следующий год губернатор не поддержал и поручил главе депздрава доставить аппараты до конца декабря.

На оперсовещании 20 декабря глава департамента финансов и бюджетной политики Владимир Боровик во время доклада о мониторинге освоения федеральных средств отметил, что, несмотря на лимит депздрава в 4,7 млрд рублей, ведомство пустило в дело только 4,1 млрд рублей. Оставшиеся 649,9 млн рублей считаются остатками на лицевых счетах УФК, как следует из таблицы Боровика.

Так, одним из самых крупных пунктов, где осталась наибольшая сумма, считается «Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного медицинского звена». По словам Владимира Боровика, у ведомства есть риск неосвоения 99 млн рублей.

Как пояснили на оперсовещании, проблемы возникли из-за смещения сроков поставки двух аппаратов СКТ. По данным Боровика, они должны были прийти 20 декабря.

Глава департамента здравоохранения Андрей Иконников согласился со словами чиновника и отметил, что контракты на оборудование были заключены ещё в сентябре. Поставщик не сумел вовремя привезти его из-за большой загрузки. Иконников подчеркнул, что этот вопрос уже проработан с Министерством здравоохранения и поэтому существующие контракты должны передвинуть на следующий год без потери средств.

Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову такой план чиновника не понравился, ведь предоставить документ о разрешении на перенос сроков Иконников на совещании не смог. Глава региона отметил, что эту проблему можно было предотвратить, если бы глава депздрава сразу переговорил с поставщиками.

Вы очень спокойно относитесь ко всему происходящему и достаточно созерцательны. Вы сейчас ухудшаете показатели, по которым будут оценивать регион при выделении денег в последующие годы. <…> Я бы на вашем месте слетал сам, встретился и принял все меры к тому, чтобы это оборудование было поставлено в этом году. У вас время ещё есть — 10 дней до конца года. Надеюсь, что вы серьёзно отнесётесь к моим словам. Вячеслав Гладков

Иконников должен будет отчитаться губернатору о проделанной работе в конце месяца.

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