Белгородскую область накроет метель

По информации ведомства, завтра, 19 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а в некоторых районах умеренный снег.
Днём непогода усилится — начнётся сильный снег, местами метель. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Его порывы могут достигнуть 15–20 м/с.
Ночью температура воздуха ночью опустится до -6 градусов мороза. Днём будет теплее — от -4˚С до +1˚С.
Из-за ухудшения погоды спасатели просят белгородцев соблюдать повышенные меры безопасности.
А со вторника, 21 декабря, по информации Гидрометцентра, в Белгородской области похолодает. Столбик термометра опустится до -14˚С.