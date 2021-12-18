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Белгородскую область накроет метель

18 декабря 2021, 10:10
Фото: pixabay.com
Ухудшение погоды синоптики прогнозируют с 19 декабря. В регионе ожидается снег, местами метель. Информацию сообщили в региональном управлении МВД.

По информации ведомства, завтра, 19 декабря, в Белгородской области будет облачно. Ночью ожидается небольшой, а в некоторых районах умеренный снег.

Днём непогода усилится — начнётся сильный снег, местами метель. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Его порывы могут достигнуть 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха ночью опустится до -6 градусов мороза. Днём будет теплее — от -4˚С до +1˚С.

Из-за ухудшения погоды спасатели просят белгородцев соблюдать повышенные меры безопасности.

А со вторника, 21 декабря, по информации Гидрометцентра, в Белгородской области похолодает. Столбик термометра опустится до -14˚С.

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