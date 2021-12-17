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Posted 17 декабря 2021, 06:01

Published 17 декабря 2021, 06:01

Modified 1 декабря, 08:16

Updated 1 декабря, 08:16

В Белгородской области открыли ещё одну библиотеку нового поколения

17 декабря 2021, 06:01
Сюжет
Губернатор
В учреждении Грайворонского горокруга появилось оборудование для 3D-моделирования, игровая консоль для кибертурниров и 8,5 тысячи новых книг. Как отметил губернатор на своих страницах в соцсетях, библиотеку модернизировали всего за три месяца.

17 декабря в Грайворонском городском округе после модернизации откроется Центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина. На её обновление Министерство культуры РФ дополнительно выделило 10 млн рублей.

Библиотека была модернизирована в кратчайшие сроки — буквально за три месяца. Приобретено оборудование для 3D-моделирования, очки виртуальной реальности, игровая консоль для проведения кибертурниров, 8500 экземпляров новых книг. Будут открыты школа цифровой грамотности и школа видеоблогера. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В 2022 году в регионе модернизируют ещё две библиотеки — в Ракитянском районе и Валуйском горокруге, сообщил губернатор в соцсети.

Ранее библиотеку нового поколения открыли в Строителе. Там появились компьютеры, ноутбуки, видео- и аудиостудии, очки виртуальной реальности со специальными образовательными программами, интерактивный глобус и сенсорная панель.

Что касается обновления книжного фонда библиотек, то за год регион потратит более 41,5 млн рублей на закупку книг. Новые экземпляры приобретут городские и сельские учреждения.

#Новости#Общество#Белгородская область#Губернатор#Библиотека#Вячеслав Гладков
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