В Белгородской области открыли ещё одну библиотеку нового поколения

Posted 17 декабря 2021, 06:01
Published 17 декабря 2021, 06:01
Modified 1 декабря, 08:16
Updated 1 декабря, 08:16
17 декабря в Грайворонском городском округе после модернизации откроется Центральная районная библиотека имени А. С. Пушкина. На её обновление Министерство культуры РФ дополнительно выделило 10 млн рублей.
Библиотека была модернизирована в кратчайшие сроки — буквально за три месяца. Приобретено оборудование для 3D-моделирования, очки виртуальной реальности, игровая консоль для проведения кибертурниров, 8500 экземпляров новых книг. Будут открыты школа цифровой грамотности и школа видеоблогера. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В 2022 году в регионе модернизируют ещё две библиотеки — в Ракитянском районе и Валуйском горокруге, сообщил губернатор в соцсети.
Ранее библиотеку нового поколения открыли в Строителе. Там появились компьютеры, ноутбуки, видео- и аудиостудии, очки виртуальной реальности со специальными образовательными программами, интерактивный глобус и сенсорная панель.
Что касается обновления книжного фонда библиотек, то за год регион потратит более 41,5 млн рублей на закупку книг. Новые экземпляры приобретут городские и сельские учреждения.