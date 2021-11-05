Свыше 41,5 млн рублей Белгородская область потратит на закупку книг для библиотек

Posted 5 ноября 2021, 07:30
Published 5 ноября 2021, 07:30
Modified 1 декабря, 08:43
Updated 1 декабря, 08:43
В своём видео во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион получил более 6,5 млн рублей из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек.
Стоит отметить, что в этом году область приобрела уже более 100 тысяч книг на 35 млн рублей, которые были выделены из областной и муниципальной казны.
Так, на полученные деньги до конца года в городские и сельские библиотеки приобретут новые экземпляры. Книги будут приобретать исходя из потребностей читателей.
Также губернатор попросил белгородцев высказать мнение о необходимости закупки книг в век информационных технологий и добавил, что лично для него важно держать книгу в руках.