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Posted 5 ноября 2021, 07:30

Published 5 ноября 2021, 07:30

Modified 1 декабря, 08:43

Updated 1 декабря, 08:43

Свыше 41,5 млн рублей Белгородская область потратит на закупку книг для библиотек

5 ноября 2021, 07:30
Сюжет
Губернатор
Литературу будут приобретать исходя из потребностей читателей, сообщил глава региона в своей соцсети.

В своём видео во «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион получил более 6,5 млн рублей из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек.

Стоит отметить, что в этом году область приобрела уже более 100 тысяч книг на 35 млн рублей, которые были выделены из областной и муниципальной казны.

Так, на полученные деньги до конца года в городские и сельские библиотеки приобретут новые экземпляры. Книги будут приобретать исходя из потребностей читателей.

Также губернатор попросил белгородцев высказать мнение о необходимости закупки книг в век информационных технологий и добавил, что лично для него важно держать книгу в руках.

#Новости#Белгородская область#Культура#Губернатор#Библиотека#Книга#Вячеслав Гладков
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