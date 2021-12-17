Иванов: Украшениями этого года будем декорировать другие части Белгорода

Как отметил вице-мэр, украшение других частей Белгорода, например Харгоры, входит в долгосрочную стратегию развития города. Часть убранства закупят, а часть украшений будут использовать повторно.
Ёлки, которые находятся на 50-летии Белгородской области, — это спонсорские ёлки. Их подарили нам крупные предприятия, которые поучаствовали в украшении города. Ещё мы посмотрим варианты покупки части ёлок для каждой управы, чтобы они стали центральными на местах. На будущее мы хотим, чтобы на площади появлялись новые украшения, а украшениями этого года будем украшать другие части города. И так Белгород с каждым годом будет становиться всё краше к Новому году.Антон Иванов
Чиновник рассказал, что новогодние украшения в Белгороде охраняют сотрудники муниципальной стражи. В этом им помогают правоохранители. Также к патрулированию привлекают отряды частных охранных предприятий на платной основе.
Напомним, белгородский «Эрмитаж» в Белгороде может стать круглогодичной достопримечательностью. Данный вопрос решат весной, когда городские власти обсудят всё с горожанами.