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Иванов: Украшениями этого года будем декорировать другие части Белгорода

17 декабря 2021, 05:14
Фото: ИА "Бел.Ру"
Первый заместитель главы администрации Антон Иванов в ходе прямого эфира на телеканале «Белгород 24» рассказал о том, как будут украшать нецентральные районы города в 2022 году. В частности, планируют использовать убранства текущего года.

Как отметил вице-мэр, украшение других частей Белгорода, например Харгоры, входит в долгосрочную стратегию развития города. Часть убранства закупят, а часть украшений будут использовать повторно.

Ёлки, которые находятся на 50-летии Белгородской области, — это спонсорские ёлки. Их подарили нам крупные предприятия, которые поучаствовали в украшении города. Ещё мы посмотрим варианты покупки части ёлок для каждой управы, чтобы они стали центральными на местах. На будущее мы хотим, чтобы на площади появлялись новые украшения, а украшениями этого года будем украшать другие части города. И так Белгород с каждым годом будет становиться всё краше к Новому году.Антон Иванов

Чиновник рассказал, что новогодние украшения в Белгороде охраняют сотрудники муниципальной стражи. В этом им помогают правоохранители. Также к патрулированию привлекают отряды частных охранных предприятий на платной основе.

Напомним, белгородский «Эрмитаж» в Белгороде может стать круглогодичной достопримечательностью. Данный вопрос решат весной, когда городские власти обсудят всё с горожанами.

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