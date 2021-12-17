Иванов: Украшениями этого года будем декорировать другие части Белгорода

Ёлки, которые находятся на 50-летии Белгородской области, — это спонсорские ёлки. Их подарили нам крупные предприятия, которые поучаствовали в украшении города. Ещё мы посмотрим варианты покупки части ёлок для каждой управы, чтобы они стали центральными на местах. На будущее мы хотим, чтобы на площади появлялись новые украшения, а украшениями этого года будем украшать другие части города. И так Белгород с каждым годом будет становиться всё краше к Новому году.Антон Иванов