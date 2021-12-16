Гладков: Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у границ Центрального парка

На прошедшем заседании регионального архитектурно-градостроительного совета один из застройщиков представил проект жилого квартала в Юго-Западном микрорайоне Белгорода — рядом с Ботаническим садом НИУ «БелГУ». Дом предлагалось построить в зелёной зоне.
Губернатор Вячеслав Гладков задумку не оценил. Он попросил застройщиков в будущем не разрабатывать проекты развития жилья около парков и в качестве примера привёл Центральный парк.
Регулярно прохожу через Центральный парк им. Ленина. Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у его границ. Я прекрасно понимаю, что застройщики и инвесторы хотят зарабатывать. Это желание я могу только поддержать, но никак не ценой уникальной зелёной территории.Вячеслав Гладков
Проект застройки территории возле ботанического сада в итоге отклонили.
Ранее на одном из заседаний архсовета приняли решение о том, что в жилой части Белгорода не будут строить магазины и кафе, торговые павильоны. Эти объекты планируется возводить на выездах или в промышленной зоне.