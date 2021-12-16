Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гладков: Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у границ Центрального парка

16 декабря 2021, 09:42
Фото: ИА «Бел.Ру»
Губернатор попросил застройщиков не разрабатывать проекты жилых кластеров возле парков, чтобы не разрушать зелёную зону. В качестве примера он привёл Центральный парк. К обсуждению привела презентация проекта застройки участка возле ботанического сада в Белгороде, который в итоге отклонили, сообщили в правительстве.

На прошедшем заседании регионального архитектурно-градостроительного совета один из застройщиков представил проект жилого квартала в Юго-Западном микрорайоне Белгорода — рядом с Ботаническим садом НИУ «БелГУ». Дом предлагалось построить в зелёной зоне.

Губернатор Вячеслав Гладков задумку не оценил. Он попросил застройщиков в будущем не разрабатывать проекты развития жилья около парков и в качестве примера привёл Центральный парк.

Регулярно прохожу через Центральный парк им. Ленина. Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у его границ. Я прекрасно понимаю, что застройщики и инвесторы хотят зарабатывать. Это желание я могу только поддержать, но никак не ценой уникальной зелёной территории.Вячеслав Гладков

Проект застройки территории возле ботанического сада в итоге отклонили.

Ранее на одном из заседаний архсовета приняли решение о том, что в жилой части Белгорода не будут строить магазины и кафе, торговые павильоны. Эти объекты планируется возводить на выездах или в промышленной зоне.

Материалы по теме
В Старом Осколе из-за ошибки подрядчика не успевают построить детсад по нацпроектуПодрядчик, построивший проблемные дома для сирот в Валуйках, обанкротилсяВ Белгороде рассказали, в каких районах города нужно построить шесть новых школ
#Новости#Белгород#Центральный парк#Ботанический сад НИУ «БелГУ»#Вячеслав Гладков#Застройка#Губернатор#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46