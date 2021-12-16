Гладков: Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у границ Центрального парка

Регулярно прохожу через Центральный парк им. Ленина. Неприятно смотреть на плотную жилую застройку у его границ. Я прекрасно понимаю, что застройщики и инвесторы хотят зарабатывать. Это желание я могу только поддержать, но никак не ценой уникальной зелёной территории.Вячеслав Гладков