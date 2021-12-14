Подрядчик, построивший проблемные дома для сирот в Валуйках, обанкротился

Жильцы разрушающегося на глазах дома от переезда отказываются. По крайней мере, об этом заявил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Им предлагали переехать в социальную гостиницу, но люди решили остаться и узнать, что ждёт их дом.