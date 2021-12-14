Подрядчик, построивший проблемные дома для сирот в Валуйках, обанкротился

Posted 14 декабря 2021, 13:23
Published 14 декабря 2021, 13:23
Modified 1 декабря, 08:49
Updated 1 декабря, 08:49
На оперсовещании 13 декабря руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов доложил главе региона о ситуации с домом для детей-сирот в Валуйках. На прошлом собрании правительства сообщалось о том, что здания, построенные в 2015 году, начали разваливаться.
Дома для сирот в Валуйках проверили специалисты Госстройнадзора. Как отметил Будлов, ситуация действительно печальная. Там появились трещины в стенах, просел пол, разрушилось крыльцо, образовались грибок и плесень в вентиляционных каналах.
По заключению Госстройнадзора материалы, из которых выполнен дом, не соответствуют данным проектной документации. Мы всё это уже направили в прокуратуру. Иван Будлов
Жильцы разрушающегося на глазах дома от переезда отказываются. По крайней мере, об этом заявил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Им предлагали переехать в социальную гостиницу, но люди решили остаться и узнать, что ждёт их дом.
По сведениям Дыбова, организация, которая строила здание, обанкротилась через два года после его ввода в эксплуатацию.
Отметим, что инцидентом заинтересовался не только региональный следственный комитет, но и центральный аппарат. Ситуация с домом сирот находится на личном контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.