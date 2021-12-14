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Posted 14 декабря 2021, 13:23

Published 14 декабря 2021, 13:23

Modified 1 декабря, 08:49

Updated 1 декабря, 08:49

Подрядчик, построивший проблемные дома для сирот в Валуйках, обанкротился

14 декабря 2021, 13:23
Сюжет
Дети-сироты
Как выяснилось при проверке, здания были построены из материалов, не включённых в проектную документацию. Сейчас решается вопрос о переселении сирот из этого жилья.

На оперсовещании 13 декабря руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов доложил главе региона о ситуации с домом для детей-сирот в Валуйках. На прошлом собрании правительства сообщалось о том, что здания, построенные в 2015 году, начали разваливаться.

Дома для сирот в Валуйках проверили специалисты Госстройнадзора. Как отметил Будлов, ситуация действительно печальная. Там появились трещины в стенах, просел пол, разрушилось крыльцо, образовались грибок и плесень в вентиляционных каналах.

По заключению Госстройнадзора материалы, из которых выполнен дом, не соответствуют данным проектной документации. Мы всё это уже направили в прокуратуру. Иван Будлов

Жильцы разрушающегося на глазах дома от переезда отказываются. По крайней мере, об этом заявил глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов. Им предлагали переехать в социальную гостиницу, но люди решили остаться и узнать, что ждёт их дом.

По сведениям Дыбова, организация, которая строила здание, обанкротилась через два года после его ввода в эксплуатацию.

Отметим, что инцидентом заинтересовался не только региональный следственный комитет, но и центральный аппарат. Ситуация с домом сирот находится на личном контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.

#Новости#Общество#Белгородская область#Дети-сироты#Губернатор#Валуйки#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Госстройнадзор
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