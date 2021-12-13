Белгородский институт культуры сменит учредителя и получит 660 млн рублей

Департамент финансов и бюджетной политики внесёт изменения в закон о бюджете региона на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы. Так, в смету министерства экономического развития включат расходы на вуз в размере 660 млн рублей на 2022 год. В 2023 и 2024 годах планируются затраты на деятельность учебного заведения в размере 576 млн и 598 млн рублей соответственно.