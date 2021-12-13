Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородский институт культуры сменит учредителя и получит 660 млн рублей

13 декабря 2021, 12:38
Фото: Бел.Ру
Администрация губернатора региона с 1 января 2022 года передаст полномочия учредителя образовательной организации. Соответствующее постановление опубликовало областное правительство.

В январе следующего года в БГИИК сменится учредитель. Ранее им выступала администрация губернатора Белгородской области. Постановление подписал глава региона Вячеслав Гладков.

Обеспечит внесение изменений в учредительные документы учебного заведения министерство экономического развития области. Также ведомство проведёт их регистрацию в налоговой.

Департамент финансов и бюджетной политики внесёт изменения в закон о бюджете региона на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы. Так, в смету министерства экономического развития включат расходы на вуз в размере 660 млн рублей на 2022 год. В 2023 и 2024 годах планируются затраты на деятельность учебного заведения в размере 576 млн и 598 млн рублей соответственно.

Материалы по теме
Институт искусств и культуры реорганизуют в БелгородеПроректор института культуры в Белгороде уволилась на фоне скандала с видеороликомКак будет выглядеть структура правительства Белгородской области с 1 января 2022 года
#Новости#Финансирование#Белгородский институт культуры и искусств#Эксклюзив#Новости Белгорода#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46