Белгородских чиновников поймали на неисполнении поручений губернатора

На оперсовещании 13 декабря руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов представил отчёт об исполнении поручений главами муниципалитетов. Просрочек чиновник не зарегистрировал, однако нашёл куда более интересные факты.
3 декабря администрация Валуйского горокруга отчиталась об установке ограждения на стадионе в селе Солоти, опубликовав фотографии. 9 декабря ведомство проверило исполнение поручения. Как оказалось, забор сделали только с одной стороны. Помимо этого, на месте ремонтных работ валялся строительный мусор.
Другой ракурс сыграл свою роль и 26 ноября. Тогда чиновники Валуйского горокруга заявили, что провели благоустройство во дворе одного из домов. В качестве доказательства они также прикрепили фотографии. Однако при проверке выяснилось, что реальная картинка совсем отличается от предоставленных администрацией фактов.
Заслушав отчёт Будлова, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спросил у главы Валуйского горокруга Алексея Дыбова: «Что у вас происходит?» На это чиновник ответил, что ситуацию исправит.
Зачем обманывают? Выходите на место. Вы человек опытный, лучше честно сказать. В любую ситуацию можно вникнуть, но обмануть жителей не удастся. Мне нужно проблему закрыть. Там работы на полдня. Есть проблема системная у вас в администрации.Вячеслав Гладков
Дыбов пообещал, что исправит ситуацию в ближайшее время.
Стоит отметить, что Валуйский городской округ отличился на оперсовещании 13 декабря ещё и тем, что он оказался единственным из всех муниципалитетов, который не предоставил документы на капитальный ремонт школ за федеральные деньги. Причиной стала болезнь специалистов, которые формировали важные бумаги. За это Гладков сказал Дыбову приводить учреждение в нормативное состояние за муниципальные деньги.