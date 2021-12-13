Белгородских чиновников поймали на неисполнении поручений губернатора

Стоит отметить, что Валуйский городской округ отличился на оперсовещании 13 декабря ещё и тем, что он оказался единственным из всех муниципалитетов, который не предоставил документы на капитальный ремонт школ за федеральные деньги. Причиной стала болезнь специалистов, которые формировали важные бумаги. За это Гладков сказал Дыбову приводить учреждение в нормативное состояние за муниципальные деньги.