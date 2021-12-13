Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородских чиновников поймали на неисполнении поручений губернатора

13 декабря 2021, 13:45
Фото: Бел.Ру
Недостроенный забор и полуразрушенный двор не помешали администрации Валуйского горокруга Белгородской области закрыть вопросы, решения которых люди просили долгое время.

На оперсовещании 13 декабря руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов представил отчёт об исполнении поручений главами муниципалитетов. Просрочек чиновник не зарегистрировал, однако нашёл куда более интересные факты.

3 декабря администрация Валуйского горокруга отчиталась об установке ограждения на стадионе в селе Солоти, опубликовав фотографии. 9 декабря ведомство проверило исполнение поручения. Как оказалось, забор сделали только с одной стороны. Помимо этого, на месте ремонтных работ валялся строительный мусор.

Фото: скриншот

Другой ракурс сыграл свою роль и 26 ноября. Тогда чиновники Валуйского горокруга заявили, что провели благоустройство во дворе одного из домов. В качестве доказательства они также прикрепили фотографии. Однако при проверке выяснилось, что реальная картинка совсем отличается от предоставленных администрацией фактов.

Заслушав отчёт Будлова, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спросил у главы Валуйского горокруга Алексея Дыбова: «Что у вас происходит?» На это чиновник ответил, что ситуацию исправит.

Зачем обманывают? Выходите на место. Вы человек опытный, лучше честно сказать. В любую ситуацию можно вникнуть, но обмануть жителей не удастся. Мне нужно проблему закрыть. Там работы на полдня. Есть проблема системная у вас в администрации.Вячеслав Гладков

Дыбов пообещал, что исправит ситуацию в ближайшее время.

Стоит отметить, что Валуйский городской округ отличился на оперсовещании 13 декабря ещё и тем, что он оказался единственным из всех муниципалитетов, который не предоставил документы на капитальный ремонт школ за федеральные деньги. Причиной стала болезнь специалистов, которые формировали важные бумаги. За это Гладков сказал Дыбову приводить учреждение в нормативное состояние за муниципальные деньги.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков отругал подчинённых за невыполненные порученияЧиновники отказались закрыть пансионат для собак в Белгороде, несмотря на нарушенияГладков получил телеграммы от Минкульта и Минздрава о проблемах в освоении бюджета
#Новости#Поручения#Белгородская область#Губернатор#Чиновники#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46