В Белгороде открыли свой «Эрмитаж»: фото

10 декабря в парке Победы в Белгороде открыли «Эрмитаж». Это уменьшенная копия одного из самых известных музеев. Внутри объекта есть репродукции картин художников XVIII-XX веков: произведения «оживают» при наведении на них QR-кода.
На церемонии открытия белгородцам показали театрализованное представление. Также для горожан провели экскурсию по новому объекту и рассказали о настоящем Эрмитаже.
Оценить белгородскую копию можно будет до конца зимы. Вход бесплатный.
Как сообщалось ранее, после «Эрмитаж» разберут и сохранят до следующих праздников.