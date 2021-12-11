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В Белгороде открыли свой «Эрмитаж»: фото

11 декабря 2021, 06:17
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Конструкцию установили к новогодним праздникам. Накануне «Эрмитаж» торжественно открыли: белгородцам провели экскурсию по новому объекту и представили репродукции известных картин, которые «оживают» при наведении QR-кода. Вход бесплатный, сообщили в пресс-службе мэрии.

10 декабря в парке Победы в Белгороде открыли «Эрмитаж». Это уменьшенная копия одного из самых известных музеев. Внутри объекта есть репродукции картин художников XVIII-XX веков: произведения «оживают» при наведении на них QR-кода.

На церемонии открытия белгородцам показали театрализованное представление. Также для горожан провели экскурсию по новому объекту и рассказали о настоящем Эрмитаже.

Оценить белгородскую копию можно будет до конца зимы. Вход бесплатный.

Как сообщалось ранее, после «Эрмитаж» разберут и сохранят до следующих праздников.

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