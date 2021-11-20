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Летучий корабль, Эрмитаж и рыба-кит: как будет выглядеть Белгород к 3 декабря

20 ноября 2021, 09:38
Фото: телеграм-канал "Мэрия Белгорода"
Мэрия показала на рендерах и рассказала, как преобразится областной центр, когда его закончат украшать. В парке Победы будет светомузыкальный тоннель, мосты и арки города засияют огнями, на площади установят огромные фигуры из сказок. Украсить Белгород должны к 3 декабря.

На Соборной площади будет красоваться не только ёлка из Санкт-Петербурга, хотя её монтаж достиг завершающей стадии, но и несколько сказочных фигур: летучий корабль, рыба-кит, сани с тройкой лошадей, фонарики, световые арки. Главную хвойную красавицу региона дополнят ёлочки поменьше, расставленные по территории площади. Здесь же будет красоваться новый крытый каток.

Въездные арки будут встречать гостей «белгородскими узорами», которые есть во всех элементах декора. Светодиодные элементы украсят пять автомобильных и два пешеходных моста. Мэрия Белгорода

Также власти города уточнили, что преобразится не только центр города. Праздничными растяжками украсят каждую улицу и общественное пространство. А новогодняя ярмарка, которая традиционно располагалась у ёлки на Соборной площади, переносится на Белгородский Арбат. Тут же будут фотозоны и арт-объекты. Ярким штрихом этого места станет растянутое над улицей световое небо.

«Эрмитаж», о котором на «Бел.Ру» уже писали ранее, установят в парке Победы напротив диорамы. Это будет объёмный павильон с колоннами, окнами и воротами. Внутри будут картины дополненной реальности, а на экранах — лекции о новогодних и рождественских традициях и балет. Центральная аллея парка преобразится за счёт музыкального светового тоннеля. К слову, его уже смонтировали.

Окончательно преобразиться Белгород должен к 3 декабря. Напомним также, что в процессе декорирования города учитывают фирменный стиль, разработанный местными креативщиками.

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