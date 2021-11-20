Летучий корабль, Эрмитаж и рыба-кит: как будет выглядеть Белгород к 3 декабря

«Эрмитаж», о котором на «Бел.Ру» уже писали ранее, установят в парке Победы напротив диорамы. Это будет объёмный павильон с колоннами, окнами и воротами. Внутри будут картины дополненной реальности, а на экранах — лекции о новогодних и рождественских традициях и балет. Центральная аллея парка преобразится за счёт музыкального светового тоннеля. К слову, его уже смонтировали.