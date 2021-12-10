В Белгороде «Ладу Весту» продают на 120 тысяч дороже, чем в Москве

Первым авто стала «Лада Веста» в комплектации «Комфорт». В Москве за автомобиль берут 971 тыс. рублей, хотя рекомендуемая розничная цена — 857 тыс. рублей. В салоне обещают сделать скидку, но при определённых условиях. Скидка в 10% ждёт тех покупателей, кто оформит машину в кредит. Ещё 60 тыс. рублей скинут, если клиент сдаст свой автомобиль в trade-in.