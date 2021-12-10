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Posted 10 декабря 2021, 08:37

Published 10 декабря 2021, 08:37

Modified 1 декабря, 08:48

Updated 1 декабря, 08:48

В Белгороде «Ладу Весту» продают на 120 тысяч дороже, чем в Москве

10 декабря 2021, 08:37
Ценник на отечественный автомобиль в Белгороде оказался более высоким, чем в Москве, где «Лада» стоит 971 тыс. рублей. Об этом пишет SpeedMe.ru.

Ссылаются авторы материала на редакцию журнала «За рулём», которая попыталась разобраться, где выгоднее купить машину — в Москве или в других регионах страны. Специалисты выбрали шесть популярных в России моделей авто и обзвонили дилерские центры.

Первым авто стала «Лада Веста» в комплектации «Комфорт». В Москве за автомобиль берут 971 тыс. рублей, хотя рекомендуемая розничная цена — 857 тыс. рублей. В салоне обещают сделать скидку, но при определённых условиях. Скидка в 10% ждёт тех покупателей, кто оформит машину в кредит. Ещё 60 тыс. рублей скинут, если клиент сдаст свой автомобиль в trade-in.

В Белгороде эта же машина покупателю обойдётся дороже. В областном центре её оценивают в 1,09 млн рублей. При этом максимально возможная скидка составляет 150 тыс. рублей.

#Новости#Экономика#Москва#Стоимость#Лада#Белгород
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